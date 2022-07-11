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СОИКМ им. П.В. Алабина: состоится новое занятие  занятии в раках программы "Музейная среда для детей"

11 июля 2022 22:18
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Приглашают детей в возрасте от 5 до 10 лет и их родителей.

13 июля, в среду, состоится новое занятие  занятии в раках программы "Музейная среда для детей", сообщает пресс-служба музея.

Оно посвящено профессии специалиста-этнографа. 

Приглашают детей в возрасте от 5 до 10 лет и их родителей.

Что будет на занятии?

- Познакомимся, поговорим просто о сложном.

- Поиграем в подвижные игры и поглядим видео по теме.

- Проведем мастер-класс по изготовлению народной куклы.

- А завершим занятие "Музейной среды" краткой экскурсией по нашим залам.

Организационные моменты.

Длительность занятия 2 часа.

Можно записаться на 11:00 или на 15:00.

Стоимость участия для детей - 200 р., для взрослых - 100 р.

Телефон для записи +7 (846) 333-64-23.

 

Фото:   пресс-служба музея

Теги: Мероприятия

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