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Уникальные произведения пермской деревянной скульптуры экспонируются в Музее имени Алабина.
СОИКМ им. П.В. Алабина приглашает на открытие выставки деревянной скульптуры 
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СОИКМ им. П.В. Алабина приглашает на открытие выставки деревянной скульптуры 

3 декабря 2021 18:12
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Уникальные произведения пермской деревянной скульптуры экспонируются в Музее имени Алабина.

Уникальные произведения пермской деревянной скульптуры экспонируются в Музее имени Алабина.

Пермская деревянная скульптура – феномен, малоизвестный за пределами своего региона. Для большинства людей, которые хотя бы однажды были в православном храме, присутствие деревянных статуй в нем – явление не совсем обычное. Христианская православная традиция, в отличие от католической, не поощряла размещение в церкви объемной скульптуры.

Первым обнаружил пермские деревянные фигуры краевед Николай Серебренников. Он организовал серию экспедиций, описал находки и начал формирование коллекции, которая впоследствии стала главным достоянием Пермской художественной галереи. 

Чтобы обеспечить сохранность уникальных скульптур в период массового гонения на церковь, исследователь позиционировал их как предмет искусства, а не религии. В коллекцию вошли как отдельные деревянные изображения святых высотой в человеческий рост, так и целые скульптурные группы и иконостасы. Для храмовых образов пермской деревянной скульптуры характерно разнообразие этнических черт. Резчики наделяли Христа и святых внешностью коми-пермяков, коми-зырян, татар и башкир – коренного населения пермских земель.

В настоящее время, благодаря огромной многолетней работе над пополнением коллекции, в фондах Пермской художественной галереи собрано около 500 предметов. В Музее имени Алабина будут представлены 37 деревянных изваяний. В этом – уникальность экспозиции. Так много фигур не было представлено даже на столичных и зарубежных выставках.

Директор самарского музея Андрей Вячеславович Кочетков говорит о выставке: «Это очень сильная как с художественной, так и с исторической точки зрения коллекция. Пожалуй, одна из лучших в провинциальных музеях. Такая резьба по дереву – некий параллельный путь развития российского искусства, выходящий как за рамки религиозных художественных традиций, так и заметно перешагнувший уровень искусства народного. Хотя материалом произведений является дерево, «богов» можно смело назвать одним из главных художественных сокровищ России. Крайне редко «Пермские боги» покидают Пермскую художественную галерею. И обычно они едут во Францию, Японию или российские столицы Москву и Петербург. Для Самары большая удача получить такую коллекцию для выставки. Пропускать её людям, интересующимся искусством и историей, просто непозволительно».

Выставка откроется 10 декабря 2021 года и продлится до 13 марта 2022 года. Во время работы выставки запланирован ряд мероприятий: лекции, мастер-классы, творческие встречи, сообщает пресс-служба музея.

Возрастная категория: 6+.

Адрес музея: г. Самара, ул. Ленинская, 142. 

 

Фото:    СОИКМ им. П.В. Алабина

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