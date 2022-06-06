СОИКМ им. Алабина: 8 июня состоится первое занятие из цикла "Музейная среда"

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8 июня состоится первое занятие из цикла "Музейная среда", сообщает пресс-служба музея.

Приглашают детей в возрасте от 5 до 10 лет и их родителей.

"Музейная среда" - это цикл занятий, который знакомит ребят с важнейшими музейными профессиями.

Дети пробуют себя в качестве археолога, ботаника, геолога, дизайнера, этнографа, музейного художника, реставратора.

Самое первое занятие, 8 июня, посвящено профессии экскурсовода.

Что будет на занятии?

- Познакомимся, поговорим просто о сложном.

- Поиграем в подвижные игры и поглядим видео по теме.

- Проведем мастер-класс, который называется "Мастерская актера".

- А завершим занятие краткой экскурсией прямо на нашей основной экспозиции.

Организационные моменты.

Длительность занятия 2 часа.

Можно записаться на 11:00 или на 15:00.

Стоимость участия:

для детей - 200 рублей, для взрослых - 100 рублей.

Для того, чтобы записаться на участие в программе, звоните по телефону +7 (846) 333-64-23 с 10:00 до 17:00.

За фото благодарим фотошколу Таши Яковлевой.