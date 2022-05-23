Смотри Церемонию закрытия юбилейной Студвесны в прямом эфире

Смотри Церемонию закрытия в прямом эфире! Подводим итоги XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»!
Кульминационным моментом самого яркого события этой весны станет награждение обладателей гран-при.
Участников и зрителей ждет множество сюрпризов, начиная от объявления следующего принимающего региона, заканчивая выступлением хедлайнера!
Жители и гости региона смогут посмотреть праздничный концерт в «Фестивальном городке»:
- на большом экране, расположенном на площади Куйбышева,
- на хореографической и музыкальной сценах 2-ой очереди самарской набережной.
Вход в «Фестивальный городок» – свободный.
Начало трансляции – в 20:00 часов (самарское время).
Смотреть трансляцию официальной части церемонии закрытия 23 мая с 20:00 можно
на телеканалах
«Россия-24»
«Самара-24»
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Фото: скриншот видео