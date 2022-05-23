Смотри Церемонию закрытия юбилейной Студвесны в прямом эфире

155

Смотри Церемонию закрытия в прямом эфире! Подводим итоги XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»!



Кульминационным моментом самого яркого события этой весны станет награждение обладателей гран-при.



Участников и зрителей ждет множество сюрпризов, начиная от объявления следующего принимающего региона, заканчивая выступлением хедлайнера!



Жители и гости региона смогут посмотреть праздничный концерт в «Фестивальном городке»:

- на большом экране, расположенном на площади Куйбышева,

- на хореографической и музыкальной сценах 2-ой очереди самарской набережной.



Вход в «Фестивальный городок» – свободный.

Начало трансляции – в 20:00 часов (самарское время).



Смотреть трансляцию официальной части церемонии закрытия 23 мая с 20:00 можно

на телеканалах

«Россия-24»

«Самара-24»

в социальных сетях в группах

«Российская студенческая весна» (https://vk.com/studvesnarsm)

«Молодежь Самарской области» (https://vk.com/mso63)

«Самарская область» (https://vk.com/samaroblast)

«Российский Союз Молодёжи» (https://vk.com/rsmofficial)

«Самарский союз молодёжи» (https://vk.com/ssm_smr)

Фото: скриншот видео