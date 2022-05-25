СМИ: певицу Наргиз задержали в аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента

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Певицу Наргиз Закирову задержали в аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-издание vesti.uz.

В апреле Закирова вернулась в Узбекистан на фоне ситуации на Украине. Также певица известна своими резкими высказываниями о России.

"Наргиз Закирову не пустили в Россию. В настоящее время она находится в аэропорту Домодедово, куда прилетела рейсом из Ташкента", — говорится в материале vesti.uz.

Наргиз Закирова родилась в Узбекистане в известной музыкальной семье, ее дядя — Батыр Закиров, популярный советский и узбекский певец 60-х годов прошлого века. В 1995 году вместе с родителями эмигрировала в США, в 2013-м заняла второе место в российском телевизионном проекте "Голос", с тех пор творческой деятельностью занималась в России. В апреле этого года узбекистанские СМИ сообщали, что певица вернулась в Узбекистан после долгого отсутствия.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова