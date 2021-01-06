СМИ: Dr. Dre попал в реанимацию

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Американский рэпер и продюсер Dr. Dre (настоящее имя - Андре Ромелл Янг) попал в реанимацию из-за аневризмы сосуда головного мозга, передает ТАСС. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

Сообщается, что 55-летнего музыканта немедленно госпитализировали в больницу Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Сейчас, по данным источников, состояние Dr. Dre оценивается как стабильное.

Сам рэпер заверил подписчиков в Instagram, что чувствует себя хорошо и рассчитывает вскоре вернуться домой.

"Спасибо моей семье, друзьям и поклонникам за проявленный интерес и пожелания выздоровления. У меня все отлично, я получаю отличную медицинскую помощь от своей медкоманды. Я скоро покину больницу и вернусь домой", - написал Dr. Dre и поблагодарил сотрудников больницы.

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP/ТАСС