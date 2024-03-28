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«Славянский Дом»: опера «Евгений Онегин», в которой примут участие гости из Сербии

28 марта 2024 17:43
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В этот вечер за дирижерский пульт встанет главный дирижер Национального театра Белграда Деян Савич.

30 марта в 18.30 Международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом» представляет оперу «Евгений Онегин» Петра Чайковского, в котором примут участие приглашенные артисты из Сербского национального театра в Нови-Саде, Национального театра Белграда, Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко, Московского музыкального театра «Геликон-опера».

Фестиваль проводится при поддержке Правительства региона и призван объединить на самарской земле лучшие творческие силы оперных и музыкальных театров славянских народов. Программа Фестиваля, который проводится впервые на самарской земле, состоит из шедевров русской оперы.

В дни фестиваля на самарских подмостках будут представлены Большой театр Республики Беларусь, Сербский национальный театр в Нови-Саде, Национальный театр Белграда, Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко, а также Луганская академическая филармония. В дальнейшем планируется расширение географии участников Фестиваля.

Автор идеи и программы Фестиваля – Светлана Хумарьян, заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области. Художественный руководитель Фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.

Либретто Петра Ильича Чайковского и Константина Степановича Шиловского по одноименному роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина. Опера «Евгений Онегин» была написана в 1878 году и сразу завоевала широкое признание. Еще при жизни П.И. Чайковского ее с триумфом исполняли в городах России и за рубежом. Зрителей привлекала глубина воплощенного в опере сюжета и удивительная красота музыки, в которой будто отражалась вся русская душа и культура.

История двух молодых людей – петербургского денди Евгения Онегина, уставшего от праздных будней, и деревенской девушки, дочери помещицы Татьяны Лариной – получила у П.И. Чайковского особое музыкальное выражение. В его опере каждая нота, каждая мелодия отражает глубину чувств и переживаний героев, заставляя нас вновь и вновь испытывать радость первой любви, горечь отвержения и устремленность веры.

Режиссерская версия Георгия Исаакяна подчеркивает теснейшую связь оперы с пушкинским оригиналом. Сценическое оформление спектакля, согласно режиссеру, опирается «на рукописи Пушкина с его характерным почерком и рисунками на полях». Можно сказать, что место действия оперы «Евгений Онегин» – это сам пушкинский текст. Поэтому многие события разворачиваются как бы в стенах библиотеки.

Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик - Евгений Хохлов, режиссёр-постановщик - Георгий Исаакян, художник-постановщик - Вячеслав Окунев.

В этот вечер за дирижерский пульт встанет главный дирижер Национального театра Белграда Деян Савич.

Приглашенные солисты:

Онегин – Желько Андрич (Сербский национальный театр)
Татьяна – Лидия Светозарова (Геликон-Опера)

Князь Гремин – Максим Алексейчук (Донбасс Опера)

В спектакле примут участие ведущие солисты Шостакович Опера балет:

Ольга – Светлана Каширина

Ленский – Иван Волков

Ларина – Ирина Янцева

Филиппьевна – Наталья Фризе

Ротный – Иван Пилюкшин

Зарецкий – Артем Камалитдинов

Трике – Анатолий Невдах

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара

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