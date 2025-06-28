Шостакович Опера Балет стал обладателем премии «Золотая Маска»

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Уникальная награда - премия «Маэстро» Сопредседателя СТД РФ Валерия Гергиева вручена впервые в истории самой престижной профессиональной театральной премии страны «Золотая Маска» театру Шостакович Опера Балет за спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке народного артиста Российской Федерации Юрия Александрова.

Премию на Торжественной церемонии получил художественный руководитель театра и дирижёр-постановщик спектакля Евгений Хохлов.

Вручение «Золотой Маски» состоялась 26 июня в Казани в новом здании Театра имени Галиасгара Камала.

Премия «Маэстро» - признание самого высокого уровня! Это большая честь, но и огромная ответственность для Шостакович опера балет, сообщает пресс-служба САТОБ.

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ