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Шостакович Опера Балет стал обладателем премии «Золотая Маска»

28 июня 2025 18:35
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За спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке народного артиста Российской Федерации Юрия Александрова.

Уникальная награда - премия «Маэстро» Сопредседателя СТД РФ Валерия Гергиева вручена впервые в истории самой престижной профессиональной театральной премии страны «Золотая Маска» театру Шостакович Опера Балет за спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке народного артиста Российской Федерации Юрия Александрова.

Премию на Торжественной церемонии получил художественный руководитель театра и дирижёр-постановщик спектакля Евгений Хохлов.

Вручение «Золотой Маски» состоялась 26 июня в Казани в новом здании Театра имени Галиасгара Камала.

Премия «Маэстро» - признание самого высокого уровня! Это большая честь, но и огромная ответственность для Шостакович опера балет, сообщает пресс-служба САТОБ.

 

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ

 

Теги: Самара

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