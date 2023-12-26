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Шостакович Опера Балет поздравляет с наступающим Новым годом новой театрализованной программой «Ах, Оффенбах!»

26 декабря 2023 12:29
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Шостакович Опера Балет поздравляет с наступающим Новым годом новой театрализованной программой «Ах, Оффенбах!»

 

22 декабря на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась премьера новогоднего  театрализованного концерта «Ах, Оффенбах!».

 Основоположник жанра оперетты, блестящий фельетонист, «один из величайших сатириков в истории музыки», автор «того самого» канкана – все это Жак Оффенбах!

В программе прозвучали самые известные арии и дуэты из оперетт композитора: баркарола из оперы «Сказки Гофмана», песенка Гофмана из оперы «Сказки Гофмана», дуэт Гофмана и Антонии из оперы «Сказки Гофмана», дуэт мухи и Эвридики из оперетты «Орфей в аду», куплеты Елены из оперетты «Прекрасная Елена», трио Менелай, Агамемнон, Калхас из оперетты «Прекрасная Елена», куплеты Олимпии из оперы «Сказки Гофмана», дуэт Розиты и Сюзон из оперетты «Ключ на мостовой или муж за дверью», ария Мартена из оперетты «Ключ на мостовой или муж за дверью», куплеты Генерала Бума из оперетты «Герцогиня Герольштейнская», рондо Герцогини из оперетты «Герцогиня Герольштейнская», итальянское трио из оперетты «Званый ужин с итальянцами», куплеты Маркизы из оперетты «Парижская жизнь».

В новогоднем концерте принимают участие почти все солисты самарской оперы: заслуженный артист России, народный артист Самарской области Андрей Антонов; заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева; заслуженная артистка России, народная артистка Самарской области Евгения Тенякова; Валерия Андреева; Любовь Захарова; Диля Шагеева; Анна Костенко; Светлана Каширина; Иван Волков; Анастасия Лапа; Степан Волков; Софья Цимбал; Ренат Латыпов; Артем Камалитдинов; Давид Погосян; Ярослав Кожевников; Владимир Боровиков; Иван Пилюкшин; Мария КурьяноваМаксим Зырянов, Максим Сударев, Роман Николаев.

Струнный квартет: Татьяна Казакова/Дмитрий Денисов (скрипка), Ирина Галкина/Гузель Насибулина (скрипка), Ирина Садреева/Александра Еремина (альт), Денис Уткин/Алена Погорелова (виолончель), партия фортепиано – Татьяна Кузуб/Антонина Зайнутдинова/Юлия Ставцова.

Режиссер — Оксана Штанина, видеоконтент – Дмитрий Громов.

«Я вас поздравляю, получилась очень яркая программа! Достаточно трудно из этих произведений сделать такое полотно, но получился практически целостный спектакль. Эта программа, надеюсь, станет прекрасным новогодним подарком нашим зрителям, а опыт исполнения Оффенбаха будет использован в дальнейшем при подготовке к премьере оперы «Сказки Гофмана». Это «ювелирная» музыка, её непросто исполнять. Вам удалось!», – поздравил артистов с премьерой художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.

Новогодний театрализованный концерт «Ах, Оффенбах!» на Малой сцене театра пройдет еще 27, 28, 29 декабря. Начало в 19:00. 

Театральную и развлекательную музыку Оффенбах начал писать почти сразу после окончания Парижской консерватории. А в 1855 году он открыл собственный театр Bouffes-Parisiens, где был директором, композитором, режиссером и дирижером. Именно здесь состоялась премьера его оперетты «Орфей в аду» со знаменитым инфернальным канканом.

Оффенбах поднял жанр оперетты на новый уровень, расширил его художественный диапазон и привнес в него сатирический контекст. Даже известные мифологические и исторические сюжеты у композитора деформируются и становятся хлесткой пародией на циничное и развращенное общество современной ему Второй империи.

Свой 93-й сезон Шостакович Опера Балет закроет премьерой Ж.Оффенбаха «Сказки Гофмана». Уже сейчас проведены уроки с коучем по французскому языку, и уроки солистов с концертмейстерами. В феврале театр приступит к постановочным репетициям под руководством режиссера и художника Ивана Складчикова. И тогда же пройдут первые встречи с дирижером, музыкальным руководителем постановки Евгением Хохловым.

 

Фото - Александр Крылов

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