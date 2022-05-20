Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре

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В «Ночь музеев-2022» будут работать более 50-ти площадок. Основные события запланированы на 21 мая. В 13.00 начнется детская программа, вечером стартуют основные мероприятия акции.



Улица Куйбышева 21 мая станет пешеходной. С 15:00 до 23:00 будут проходить музыкальные и танцевальные программы: концерт джазовой музыки в сквере «Три вяза», музыкальная программа «Барабаны мира» у Дома промышленности.



В 17.00 по улице Куйбышева пройдет праздничное шествие «Мы вместе». Участники представят многонациональную культуру нашего региона.



Около гостиницы «Бристоль Жигули» в 20.00 начнется концерт «Басы на балконе». На Софийской набережной и в сквере Эльдара Рязанова пройдут кинопоказы, театрализованная программа запланирована в Аксаковском сквере, литературная - в Пушкинском сквере.

Работа творческих площадок с 20 мая по 22 мая - https://samadm.ru/media/news/37306/