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В этом полугодии музыкально-филармонический центр «Консерватория» СГИК открывает детский музыкальный абонемент. Создание абонемента – совместная идея

студентов и преподавателей музыкально-исполнительского факультета и Детской школы искусств СГИК. Цель проекта – познакомить юных слушателей с лучшими образцами

мировой музыкальной классики, рассказать об инструментах народного и симфонического оркестра, разных тембрах голосов и о магии ансамблевого

музицирования.



Концерты абонемента будут проходить в актовом зале главного корпуса СГИК. Здание института на ул. Фрунзе, 167 построили в 1910-х гг. В зале – дубовые двери, паркет и

сохранившаяся лепнина создают атмосферу музыкального салона XIX века. Слушатели видят исполнителей и инструменты близко, на расстоянии вытянутой руки, и, как говорят

организаторы, это особенное и запоминающееся переживание. Кроме того, в актовом зале СГИК – прекрасная акустика, в камерных залах Самары такого звучания больше нет

нигде.

В рамках абонемента вход детям до 14 лет – бесплатный. Билет для взрослых – 200 руб.

Присутствие взрослого с ребёнком обязательно. Билеты доступны в продаже только онлайн.

Первый концерт «Карнавал животных» пройдёт 26 марта, в 14:00.



Расскажем, кого с лёгкостью могут изображать флейта, гобой и фагот. Слушатели насладятся мягкими и тёплыми звуками скрипки и виолончели и научатся отличать инструменты.

В программе: пять пьес-фантазий Камиля Сен-Санса «Карнавал животных»: «Королевский марш льва», «Курицы и петухи», «Черепаха», «Лебедь», «Слон»

Концерт сопровождается видеорядом, рассказом о музыкальных инструментах и загадками. Ведущая – Ирина Галкина, артистка оркестра Самарского театра оперы и

балет.

Исполнители – студенты СГИК: Никита Емцев (контрабас), Денис Уткин (виолончель), Сергей Ившин (фагот), Ирина Буданова (альт), Полина Незнанова (скрипка), Полина

Каллистова (скрипка).

Партия фортепиано – Татьяна Чумак.

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