Я нашел ошибку
Главные новости:
Российские авиакомпании продолжают выполнять международные рейсы
Российские авиакомпании продолжают выполнять международные рейсы
В Самарской области закроют один автовокзал
В Самарской области закроют один автовокзал
Из-за санкций и роста валютных курсов дорожают корма и лекарства для животных
Из-за санкций и роста валютных курсов дорожают корма и лекарства для животных
В Самарской области изменилось расписание речной переправы в Рождествено
В Самарской области изменилось расписание речной переправы в Рождествено
Осужденные к принудительным работам в УФСИН России по Самарской области трудоустроены на предприятиях региона
Осужденные к принудительным работам в УФСИН России по Самарской области трудоустроены на предприятиях региона
в Самарском музее Алабина подготовили программу для малышей
В Самарском музее Алабина подготовили программу для малышей
В России с сегодняшнего дня вступил в силу закон об ужесточении наказания за педофилию
В России с сегодняшнего дня вступил в силу закон об ужесточении наказания за педофилию
В Тольятти сотрудники полиции устанавливают подозреваемого в краже денег с банковской карты
В Тольятти сотрудники полиции устанавливают подозреваемого в краже денег с банковской карты
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 108.05
-3.43
EUR 118.76
-3.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На сцене САТОБ премьера: спектакль «Князь Владимир: самарская страница»
Самарцев научат делать скворечники
14 марта в САТОБ состоится премьера спектакля «Князь Владимир» 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

СГИК открывает детский музыкальный абонемент

17 марта 2022 09:35
145
СГИК открывает детский музыкальный абонемент

В этом полугодии музыкально-филармонический центр «Консерватория» СГИК открывает детский музыкальный абонемент. Создание абонемента – совместная идея
студентов и преподавателей музыкально-исполнительского факультета и Детской школы искусств СГИК. Цель проекта – познакомить юных слушателей с лучшими образцами
мировой музыкальной классики, рассказать об инструментах народного и симфонического оркестра, разных тембрах голосов и о магии ансамблевого
музицирования.


Концерты абонемента будут проходить в актовом зале главного корпуса СГИК. Здание института на ул. Фрунзе, 167 построили в 1910-х гг. В зале – дубовые двери, паркет и
сохранившаяся лепнина создают атмосферу музыкального салона XIX века. Слушатели видят исполнителей и инструменты близко, на расстоянии вытянутой руки, и, как говорят
организаторы, это особенное и запоминающееся переживание. Кроме того, в актовом зале СГИК – прекрасная акустика, в камерных залах Самары такого звучания больше нет
нигде.
В рамках абонемента вход детям до 14 лет – бесплатный. Билет для взрослых – 200 руб.
Присутствие взрослого с ребёнком обязательно. Билеты доступны в продаже только онлайн.
Первый концерт «Карнавал животных» пройдёт 26 марта, в 14:00.


Расскажем, кого с лёгкостью могут изображать флейта, гобой и фагот. Слушатели насладятся мягкими и тёплыми звуками скрипки и виолончели и научатся отличать инструменты.
В программе: пять пьес-фантазий Камиля Сен-Санса «Карнавал животных»: «Королевский марш льва», «Курицы и петухи», «Черепаха», «Лебедь», «Слон»
Концерт сопровождается видеорядом, рассказом о музыкальных инструментах и загадками. Ведущая – Ирина Галкина, артистка оркестра Самарского театра оперы и
балет.
Исполнители – студенты СГИК: Никита Емцев (контрабас), Денис Уткин (виолончель), Сергей Ившин (фагот), Ирина Буданова (альт), Полина Незнанова (скрипка), Полина
Каллистова (скрипка).
Партия фортепиано – Татьяна Чумак.

6+

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Банк «Солидарность» - участник национальной китайской платежной системы CIPS, что позволяет проводить платежи быстро и безопасно. 
16 марта 2022  16:13
Дмитрий Азаров обсудил с руководством самарского банка «Солидарность» поддержку регионального бизнеса в торговле с Китаем
484
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском социальном проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»
16 марта 2022  14:04
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском социальном проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»
1033
Новый ресурс «Объясняем. Самарская область» отвечает на вопросы жителей региона
16 марта 2022  13:59
Новый ресурс «Объясняем. Самарская область» отвечает на вопросы жителей региона
433
Роскачество предупредило о мошеннических сайтах для проверки банковских карт
16 марта 2022  09:41
Роскачество предупредило о мошеннических сайтах для проверки банковских карт
413
В Самарской области ожидают метель
16 марта 2022  09:34
В Самарской области ожидают метель
355
Весь список