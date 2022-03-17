В этом полугодии музыкально-филармонический центр «Консерватория» СГИК открывает детский музыкальный абонемент. Создание абонемента – совместная идея
студентов и преподавателей музыкально-исполнительского факультета и Детской школы искусств СГИК. Цель проекта – познакомить юных слушателей с лучшими образцами
мировой музыкальной классики, рассказать об инструментах народного и симфонического оркестра, разных тембрах голосов и о магии ансамблевого
музицирования.
Концерты абонемента будут проходить в актовом зале главного корпуса СГИК. Здание института на ул. Фрунзе, 167 построили в 1910-х гг. В зале – дубовые двери, паркет и
сохранившаяся лепнина создают атмосферу музыкального салона XIX века. Слушатели видят исполнителей и инструменты близко, на расстоянии вытянутой руки, и, как говорят
организаторы, это особенное и запоминающееся переживание. Кроме того, в актовом зале СГИК – прекрасная акустика, в камерных залах Самары такого звучания больше нет
нигде.
В рамках абонемента вход детям до 14 лет – бесплатный. Билет для взрослых – 200 руб.
Присутствие взрослого с ребёнком обязательно. Билеты доступны в продаже только онлайн.
Первый концерт «Карнавал животных» пройдёт 26 марта, в 14:00.
Расскажем, кого с лёгкостью могут изображать флейта, гобой и фагот. Слушатели насладятся мягкими и тёплыми звуками скрипки и виолончели и научатся отличать инструменты.
В программе: пять пьес-фантазий Камиля Сен-Санса «Карнавал животных»: «Королевский марш льва», «Курицы и петухи», «Черепаха», «Лебедь», «Слон»
Концерт сопровождается видеорядом, рассказом о музыкальных инструментах и загадками. Ведущая – Ирина Галкина, артистка оркестра Самарского театра оперы и
балет.
Исполнители – студенты СГИК: Никита Емцев (контрабас), Денис Уткин (виолончель), Сергей Ившин (фагот), Ирина Буданова (альт), Полина Незнанова (скрипка), Полина
Каллистова (скрипка).
Партия фортепиано – Татьяна Чумак.
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