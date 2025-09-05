Сегодня состоялось собрание коллектива Самарского театра драмы 

77

Сегодня состоялось собрание коллектива Самарского академического театра драмы имени Максима Горького. В нем приняла участие министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Теплые слова прозвучали в адрес сегодняшнего именинника – народного артиста России Владимира Гальченко. Ирина Калягина поздравила Владимира Александровича от имени Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева: "Ваш талант, воплощенный в ярких сценических образах, стал настоящим достоянием не только Самарской культуры, но и всего Российского театрального искусства".

Так же в этот день поздравления с днем рождения принимали заведующий художественно-постановочной частью Александр Шевченко и работник гардероба Ирина Вишневская.

И.о. директора театра Юрий Проничев поздравил летних юбиляров, лауреатов недавней «Самарской театральной музы-2024» и заслуженного артиста Самарской области Владимира Сапрыкина, который недавно был удостоен медали «За труды в культуре и искусстве».

На собрании обсудили планы театра на 175-ый сезон. После премьеры «Неаполитанских каникул» 12 сентября театр ждет большая и сложная работа по подготовке к мюзиклу «Золушка», который станет ярким и красочным событием в преддверии празднования нового года.

Труппа театра обновилась. Коллективу представили новую артистку Дарью Грешнову. Впереди в 175-м сезоне планируется участие в проекте «Большие гастроли», поездки в другие города, фестивали.

Ирина Калягина пожелала коллективу удачного творческого сезона, успешных премьер, ярких гастролей.

Фото: минкульт СО