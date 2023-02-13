Сегодня - 150 лет со дня рождения Федора Шаляпина

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Знаменитый русский бас Федор Шаляпин родился 13 февраля 1873 года в Казани. В детстве он пел в церковном хоре и мечтал об оперной сцене – и уже в 22 года дебютировал в Мариинском театре в партии Мефистофеля. А четыре года спустя Шаляпин – ведущий солист двух главных театров страны – Большого и Мариинского. Ему рукоплескала публика в Италии, Франции, Германии, Великобритании и Америке. После революции 1917-го Шаляпин занимался переустройством бывших императорских театров, был выборным членом дирекций Большого и Мариинского, руководил художественной частью Мариинки.

Однако в 1922 году первый народный артист республики не вернулся из гастрольной поездки по США – Шаляпин думал, что покидает Россию на время, оказалось – навсегда. Впрочем, он так и не принял иностранное гражданство. Давал концерты по всему миру, сотрудничал с парижской труппой "Русская опера". По подсчетам, его репертуар включал почти 400 произведений. Не ограничиваясь этим, в 1932 году Федор Иванович снялся в фильме "Дон Кихот" австрийского режиссера Георга Пабста. Выдающийся певец и сам выступил в роли режиссера, поставив оперы "Хованщина" и "Дон Кихот". Кроме того, он оставил потомкам две книги мемуаров "Страницы из моей жизни" и "Маска и душа". "Царь-бас" Федор Шаляпин скончался в Париже в 1938 году, и лишь спустя почти полвека его прах перезахоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

К 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина смотрите 13 февраля в 20:50 на телеканале "Россия – Культура" программу из цикла "Больше, чем любовь". А 17 февраля в 10:20 в эфире художественный фильм "Дон Кихот", пишет Смотрим.