САТОБ: ведущие солисты балета приняли участие в X фестивале «Балетное лето» в Минске

105

Со 2 по 9 июня на сцене Большого театра Республики Беларусь проходившем X фестивале «Балетное лето», в котором приняли участие ведущие солисты Шостакович Опера Балет Лаура Васконселос и Педро Сеара.

Организаторы посвятили праздник танца четырем хореографам, представляющим разные стили и разные времена. Это Мариус Петипа, Леонид Якобсон, Борис Эйфман и Валентин Елизарьев. В фестивале принимали участие театр имени Леонида Якобсона, Академия танца Бориса Эйфмана, а также солисты Мариинского и Михайловского театров.

Зрители фестиваля увидели балеты Бориса Эйфмана «Мусагет» и «Мой Иерусалим», премьеру нового балета Вячеслава Самодурова «598 тактов», цикл миниатюр Леонида Якобсона «Роден» и другие.

Красивой финальной точкой фестиваля стал Гала-концерт звезд балета 9 июня, который объединил танцовщиков из шести стран.

Ведущие солисты балетной труппы нашего театра Лаура Васконселос и Педро Сеара выступили в двух отделениях концерта. В I отделение зрители увидели в их исполнении «For Us» («Для нас»), музыка Сергея Рахманинова, хореография Педро Сеара. Во II отделение Grand pas classique, музыка Даниэля Обера, хореография Виктора Гзовского.

Фото с официальных интернет-ресурсов Конкурса и из личного архива артистов/САТОБ