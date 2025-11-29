САТОБ продолжает череду гастролей

Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича продолжает череду гастролей.

16 декабря гастрольную программу XV Минского международного Рождественского оперного форума в Большом театре Беларуси откроет самарская постановка оперы С. Слонимского «Мастер и Маргарита».



Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижёр: «Самарский театр продолжает активно позиционировать себя на международном уровне, и мы рады вновь оказаться на сцене Большого театра Беларуси и встретиться с его замечательным зрителем. Нам выпала большая честь открывать программу форума в этом году. Коллектив Самарского театра оперы и балета представит знаковый спектакль своего репертуара – оперу Сергея Слонимского «Мастер и Маргарита» в постановке народного артиста России Юрия Александрова.



Нам приятно, что выбрали именно эту оперу, поскольку только в нашем театре идёт первая и пока единственная в мире её полноценная постановка. Я убежден, что спектакль станет достойным подарком белорусским зрителям в преддверии новогодних и рождественских праздников. Ждём с нетерпением этой встречи, и надеемся, что наша дружба с Большим театром Беларуси станет ещё теснее».



В 2023 году опера «Мастер и Маргарита» получила первое полномасштабное сценическое признание в России на самарской сцене. Самобытное, новаторское и сегодня сочинение Слонимского значительно опередило свое время. Камерная по замыслу автора опера поражает своей глубиной и масштабом: на сцену выходит практически вся труппа театра – солисты оперы и балета, хор и артисты балета. Однако, вместо привычного состава симфонического оркестра в опере используется принцип инструментального театра, где каждый инструмент трактуется как спутник действующих персонажей.

Фото: минкульт СО