САТОБ показал последний в 94-м театральном сезоне  спектакль с тифлокомментированием

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8 июня Шостакович Опера Балет показал последний в 94-м театральном сезоне спектакль с описанием для незрячих и слабовидящих. Люди с ограничением здоровья по зрению и их сопровождающие посмотрели оперу П.И. Чайковского «Евгений Онегин».

Всего состоялось шесть спектаклей с тифлокомментированием. По два раза были показаны опера М.Мусоргского «Борис Годунов», опера для всей семьи С.Баневича «История Кая и Герды», опера П.Чайковского «Евгений Онегин», которые посетили почти сто особенных зрителей.

Театр стал победителем грантового конкурса Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» на организацию тифлокомментирования и получил кейс с 12-ю комплектами оборудования.

Над адаптацией показов в Шостакович Опера Балет работала тифлокомментатор Таиса Марченко.

Тифлокомментарий – лаконичное описание предмета или действия для незрячего человека. В театрах зрителям с нарушением зрения для прослушивания тифлокомментариев дают преемник и наушник. В этом году тифлокомментарий будет поступать в том числе и через приложение «Особый взгляд».

Фото: Александр Крылов