САТОБ: первая скрипка Татьяна Казакова отмечает юбилей творческой деятельности

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31 января в 18:00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича состоится концерт, посвященный 25-летию творческой деятельности первой скрипки и концертмейстера оркестра Шостакович Опера Балет Татьяны Казаковой.

В вечере примут участие камерный оркестр театра под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Евгения Хохлова и ансамбль «Астория» (солистка – Наталья Бондарева).

Татьяна Казакова работает в симфоническом оркестре Самарского театра оперы и балета с 1997 года, с 2011 года – концертмейстер оркестра. Татьяна Владимировна – лауреат международных конкурсов, обладательница «Самарской театральной музы», лауреат губернской премии в области культуры и искусства. Одна из самых известных представительниц оркестра, обладающая прекрасными профессиональными данными: абсолютный слух, виртуозное владение инструментом, яркая эмоциональность, блестящая память. В качестве концертмейстера оркестра ею была проведена колоссальная работа с группой струнных инструментов, и именно Татьяне во многом оркестр обязан новым уровнем звучания. Соло Татьяны украшают многие оперные и балетные спектакли.

Татьяна Казакова – постоянный участник ансамбля «Астория», победителя Международного конкурса исполнителей музыки Астора Пьяццоллы «Libertango».

Татьяна играет на уникальной немецкой скрипке второй половины XVIII века работы Габриэля Давида Бухштеттера. Этот инструмент Самарский театр оперы и балета получил в рамках нацпроекта «Культура» в 2019 году, сообщает пресс-служба САТОБ.

Фото: пресс-служба САТОБ