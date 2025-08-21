73

12 и 13 сентября в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича покажет премьеру балета-феерии «Жар-птица» Игоря Стравинского и балета «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова в рамках VI Международного Фестиваля искусств «Шостакович. Над Временем».

«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Поставленный Михаилом Фокиным на сюжет русских сказок, он стал символом синтеза авангардной музыки и традиционной хореографии.

В основе сюжета — история о том, как Иван-Царевич ловит волшебную Жар-птицу, но, тронутый её мольбами, отпускает, получив взамен заветное перо. Когда герой попадает в Кощеево царство, это перо становится его спасением: с его помощью он побеждает злого колдуна, разрушает чары и освобождает прекрасных царевен.

Премьера 1910 года в Париже вызвала восторг критиков, отметивших «огненную» энергию музыки Стравинского и новаторство Фокина.

Игорь Стравинский (1882–1971)

Либретто и хореография Михаила Фокина (1910)

Реконструкция Андриса Лиепы (1994)

Декорации и костюмы Анатолия Нежного на основе эскизов Льва Бакста, Александра Головина и Михаила Фокина

Музыкальный руководитель и главный дирижёр – Евгений Хохлов

Дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов

Балетмейстер-постановщик и художник по свету – Андрис Лиепа

Ассистенты балетмейстера-постановщика – Светлана Романова, Игорь Пиворович

Ассистент-технолог по костюмам – Елена Нецветаева-Долгалева

Художник-постановщик, художник по костюму – Анатолий Нежный (по эскизам Льва Бакста, Александра Головина и Михаила Фокина)

Ассистент-технолог по костюмам – Елена Нецветаева-Долгалева

Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов», созданная триадой гениев: композитором Николаем Римским-Корсаковым, хореографом Михаилом Фокиным и художником Львом Бакстом. В основу легла симфоническая сюита Римского-Корсакова (1888), вдохновлённая «Сказками 1001 ночи», но Дягилев и Фокин радикально переосмыслили её, сосредоточившись на драме гарема и страсти, а не на морских приключениях Синдбада.

В 1910 году парижская премьера балета «Шехеразада» стала значительным событием в культурной жизни Европы. Успех постановки «Русских сезонов» оказался настолько впечатляющим, что вскоре после премьеры в моду вошли восточные мотивы: парижанки стали носить шаровары и тюрбаны, напоминавшие костюмы, созданные художником Львом Бакстом, а в оформлении интерьеров и аксессуаров стали популярны орнаменты в характерной сине-оранжевой гамме.

Сергей Дягилев, задумывая этот спектакль, сделал ставку на экзотическую восточную эстетику. Особенное впечатление на публику производили Ида Рубинштейн с её царственной грацией и Вацлав Нижинский, чья выразительная пластика надолго осталась в памяти зрителей.

Хотя некоторые сцены балета, включая изображение гаремной жизни, казались современникам смелыми и даже вызывающими, главной ценностью «Шехеразады» стало гармоничное сочетание музыки, хореографии и визуального оформления. Этот спектакль не только покорил парижскую публику в 1910 году, но и сохранил свою художественную ценность для последующих поколений.

Николай Римский-Корсаков (1844-1908)

Либретто Льва Бакста и Михаила Фокина по мотивам арабских сказок

Хореография Михаила Фокина (1910)

Реконструкция Андриса Лиепы (1994)

Декорации и костюмы Анатолия Нежного на основе эскизов Льва Бакста

Фото: pxhere.com