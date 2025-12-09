САТОБ откроет XV Минский международный Рождественский оперный форум 

Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича продолжает череду гастролей. После успешных выступлений в Москве на Новой сцене Большого театра России в сентябре и масштабной гастролей в Таиланд в октябре этого года труппа отправляется в Республику Беларусь.

16 декабря гастрольную программу XV Минского международного Рождественского оперного форума в Большом театре Беларуси откроет самарская постановка оперы С. Слонимского «Мастер и Маргарита».

Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижёр:

«Самарский театр продолжает активно позиционировать себя на международном уровне, и мы рады вновь оказаться на сцене Большого театра Беларуси и встретиться с его замечательным зрителем. Нам выпала большая честь открывать программу форума в этом году. Коллектив Самарского театра оперы и балета представит знаковый спектакль своего репертуара – оперу Сергея Слонимского «Мастер и Маргарита» в постановке народного артиста России Юрия Александрова.

Нам приятно, что выбрали именно эту оперу, поскольку только в нашем театре идёт первая и пока единственная в мире её полноценная постановка. Я убежден, что спектакль станет достойным подарком белорусским зрителям в преддверии новогодних и рождественских праздников. Ждём с нетерпением этой встречи, и надеемся, что наша дружба с Большим театром Беларуси станет ещё теснее».

Либретто Юрия Димитрина и Виталия Фиалковского по одноименному роману Михаила Афанасьевича Булгакова

Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов

Режиссёр-постановщик – Юрий Александров

Художник-постановщик – Сергей Новиков

Художник по свету – Ирина Вторникова

Балетмейстер-постановщик – Надежда Калинина

Художник по видеоконтенту - Digital Opera Saint-Petersburg

В 2023 году опера «Мастер и Маргарита» получила первое полномасштабное сценическое признание в России на самарской сцене. Самобытное, новаторское и сегодня сочинение Слонимского значительно опередило свое время. Камерная по замыслу автора опера поражает своей глубиной и масштабом: на сцену выходит практически вся труппа театра – солисты оперы и балета, хор и артисты балета. Однако, вместо привычного состава симфонического оркестра в опере используется принцип инструментального театра, где каждый инструмент трактуется как спутник действующих персонажей.

Опера ждала постановки более полувека. «Мастер и Маргарита» – сложное для сценического воплощения музыкально-драматическое полотно. Совместная работа коллектива постановщиков привела к созданию уникального спектакля, который отличается неповторимым стилем, имеющим многие схожие черты с кинематографической работой.

Публика и экспертное сообщество с восторгом приняли постановку. Постановщикам удалось воплотить замысел авторского текста и подчеркнуть вслед за партитурой философский и романтический характер романа, решить сложнейшие задачи по соответствию концепции спектакля роману Михаила Булгакова и музыке Сергея Слонимского, соотношению музыкальной и визуальной составляющих, переходам во времени и пространстве. Как и в романе, время оперы протекает в двух измерениях – в мире евангельского повествования и в Москве 1920-30-х гг.

Современный подход постановщиков к музыкально-драматургическому воплощению этой оперы позволил создать уникальный по сложности, масштабу и яркости спектакль, который стал исторической вехой для самарского театра, явлением для российской культуры, и может стать новым витком в развитии музыкального театра.

Стоит напомнить, что в 2023 году был подписан меморандум о двустороннем сотрудничестве Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича и Большого театра Беларуси. Инициаторами соглашения выступили художественный руководитель и главный дирижёр самарского театра Евгений Хохлов и генеральный директор Большого театра Республики Беларусь Екатерина Дулова. Участником церемонии подписания стала министр культуры Самарской области Ирина Калягина, которая поддержала идею сотрудничества двух оперных театров.

