Данная экспозиция является продолжением экспозиции, размещенной на стендах пешеходной части улицы Ленинградской с портретами 35 самарских героев.
Экспозицию с портретами Героев России и участников СВО открыли в Самаре около Дворца спорта им. Владимира Высоцкого
Каждый ребенок в возрасте до 10 лет, который отправится в путешествие 31 декабря, получит вкусный сюрприз.
Куйбышевская железная дорога начинает дарить пассажирам праздничное настроение
Ветераны СВО приняли участие в сдаче крови как на станции переливания крови, так и в рамках выездной донорской акции.
Ветераны СВО, представители региональной программы «Школа героев» принимают участие в донорских акциях
От всей души желаю нашим Героям и всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия!
Вячеслав Федорищева поздравил жителей губернии с Днем Героев Отечества 
Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича продолжает череду гас
САТОБ откроет XV Минский международный Рождественский оперный форум 
Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.
В Похвистнево идет капремонт хирургического корпуса ЦРБ
В Череповце завершились вторые по значимости всероссийские соревнования по дзюдо - Кубок России. За награды и призовой фонд боролись 333 спортсмена из 50 регионов.
Вита Майданик и Стефания Власова из Самарской области - победительницы Кубка России по дзюдо
Во время прямой линии прозвучал вопрос от жителей Кинеля об увеличении числа контейнеров для сбора ТКО.
В Кинеле наводят порядок после обращений жителей на прямую линию губернатора
САТОБ откроет XV Минский международный Рождественский оперный форум 

132
Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича продолжает череду гас

Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича продолжает череду гастролей. После успешных выступлений в Москве на Новой сцене Большого театра России в сентябре и масштабной гастролей в Таиланд в октябре этого года труппа отправляется в Республику Беларусь. 

16 декабря гастрольную программу XV Минского международного Рождественского оперного форума в Большом театре Беларуси откроет самарская постановка оперы С. Слонимского «Мастер и Маргарита».

Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижёр:

«Самарский театр продолжает активно позиционировать себя на международном уровне, и мы рады вновь оказаться на сцене Большого театра Беларуси и встретиться с его замечательным зрителем. Нам выпала большая честь открывать программу форума в этом году. Коллектив Самарского театра оперы и балета представит знаковый спектакль своего репертуара – оперу Сергея Слонимского «Мастер и Маргарита» в постановке народного артиста России Юрия Александрова. 

Нам приятно, что выбрали именно эту оперу, поскольку только в нашем театре идёт первая и пока единственная в мире её полноценная постановка. Я убежден, что спектакль станет достойным подарком белорусским зрителям в преддверии новогодних и рождественских праздников. Ждём с нетерпением этой встречи, и надеемся, что наша дружба с Большим театром Беларуси станет ещё теснее». 

Либретто Юрия Димитрина и Виталия Фиалковского по одноименному роману Михаила Афанасьевича Булгакова

Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов

Режиссёр-постановщик – Юрий Александров

Художник-постановщик – Сергей Новиков

Художник по свету – Ирина Вторникова

Балетмейстер-постановщик – Надежда Калинина

Художник по видеоконтенту - Digital Opera Saint-Petersburg

В 2023 году опера «Мастер и Маргарита» получила первое полномасштабное сценическое признание в России на самарской сцене. Самобытное, новаторское и сегодня сочинение Слонимского значительно опередило свое время. Камерная по замыслу автора опера поражает своей глубиной и масштабом: на сцену выходит практически вся труппа театра – солисты оперы и балета, хор и артисты балета. Однако, вместо привычного состава симфонического оркестра в опере используется принцип инструментального театра, где каждый инструмент трактуется как спутник действующих персонажей.

Опера ждала постановки более полувека. «Мастер и Маргарита» – сложное для сценического воплощения музыкально-драматическое полотно. Совместная работа коллектива постановщиков привела к созданию уникального спектакля, который отличается неповторимым стилем, имеющим многие схожие черты с кинематографической работой. 

Публика и экспертное сообщество с восторгом приняли постановку. Постановщикам удалось воплотить замысел авторского текста и подчеркнуть вслед за партитурой философский и романтический характер романа, решить сложнейшие задачи по соответствию концепции спектакля роману Михаила Булгакова и музыке Сергея Слонимского, соотношению музыкальной и визуальной составляющих, переходам во времени и пространстве. Как и в романе, время оперы протекает в двух измерениях – в мире евангельского повествования и в Москве 1920-30-х гг.

Современный подход постановщиков к музыкально-драматургическому воплощению этой оперы позволил создать уникальный по сложности, масштабу и яркости спектакль, который стал исторической вехой для самарского театра, явлением для российской культуры, и может стать новым витком в развитии музыкального театра. 

Стоит напомнить, что в 2023 году был подписан меморандум о двустороннем сотрудничестве Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича и Большого театра Беларуси. Инициаторами соглашения выступили художественный руководитель и главный дирижёр самарского театра Евгений Хохлов и генеральный директор Большого театра Республики Беларусь Екатерина Дулова. Участником церемонии подписания стала министр культуры Самарской области Ирина Калягина, которая поддержала идею сотрудничества двух оперных театров.

 

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ

