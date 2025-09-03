Я нашел ошибку
Сильнейшие участники получат приглашение на очные соревнования, которые состоятся 27 сентября в Самаре во Дворце спорта легкой атлетики на улице Физкультурной.
Спортсменов-любителей приглашают принять участие в областном фестивале «ГТО - одна страна, одна команда!»
6 сильнейших команд ветеранов СВО встретятся во Владивостоке на Кубке по следж-хоккею «Герои нашего времени».
Сборная региона сыграет на турнире по следж-хоккею в рамках ВЭФ
С 5 по 6 сентября в областной столице пройдет VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя» – символ братства и духовного единства народов, исторической памяти и преемственности поколений.
В Струковскоу саду состоится торжественное открытие фестиваля «Самарское знамя»
«Производительность 360» — это ключевое мероприятие в стране по обмену опытом в сфере бережливого производства.
Делегация Самарской области примет участие в VII федеральном форуме  «Производительность 360»
Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России и охватит все регионы страны.
Жителей губернии приглашают проверить уровень цифровой грамотности
Жители просили руководителя области помочь с решением вопроса ремонта подъездных путей и благоустройства данного населенного пункта.
Благоустройство поселка «Юбилейный»: губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
Прошло траурное мероприятие, посвящённое памяти погибших военнослужащих и граждан, отдавших свои жизни за Победу.
Сотрудники ИК-10 УФСИН СО организовали для осужденных воспитательное мероприятие в память о павших во Второй мировой войне
САТОБ: объявлены лауреаты конкурса «Самарская театральна муза – 2024»

3 сентября 2025 15:48
139
Лауреаты выразили благодарность руководству театра, творческой команде, своим педагогам за работу, которая помогла им получить такую ценную награду, и членам жюри, которые высоко оценили их труд.

1 сентября, в первый осенний день, в преддверии открытия театральных сезонов, в Доме актера имени Михаила Лазарева были объявлены итоги профессионального Губернского конкурса «Самарская театральная муза 2024». Проводится конкурс Самарским отделением Союза театральных деятелей России при поддержке министерства культуры Самарской области.

Номинантов поприветствовали министр культуры Самарской области Ирина Калягина и председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей России Владимир Гальченко.

«Самый важный судья – это конечно наш зритель. Именно зритель дает обратную связь и мотивацию продолжать идти вперед. Давайте создавать такие произведения, чтобы каждый зритель уходил из театра с яркими впечатлениями и вдохновением. Конечно, важно мнение профессионального жюри, любая награда – это оценка большого творческого труда!
Я от всей души поздравляю всех сегодняшних лауреатов и все театральное сообщество с началом сезона. Впереди много интересного – яркие премьеры, новые роли, аплодисменты благодарных зрителей. Спасибо вам огромное за ваш созидательный труд, который делаем сердца людей добрее!» - поприветствовала участников церемонии Ирина Калягина.

Обладателями «Самарской театральной музы - 2024» в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича стали:

Солистка оперы Екатерина Шпильман («лучшая работа солистки оперы» за партию Татьяны в опере «Евгений Онегин» П. Чайковского)

Солист оперы Роман Николаев («лучшая работа солиста оперы» за партию Онегина в опере «Евгений Онегин» П. Чайковского).

Солистка балета Анастасия Голощапова («лучшая работа солистки балета» за партию Гурули в балете «Два голубя» А. Мессаже).

Ведущая солистка балета Наталия Клеймёнова («лучшая работа солистки балета»за партию Étoiles в балете «Праздничный вечер» Л. Делиба)

Ведущий солист балета Сергей Гаген («лучшая работа солиста балета» за партию Étoiles в балете «Праздничный вечер» Л. Делиба).

Милена Гришина («лучшая роль второго плана в музыкальном театре» за роль Пака в опере «Сон в летнюю ночь» Б. Бриттена).

Солистка оперы Евгения Бумбу (специальная премия жюри «за дебют на оперной сцене»)

В программе праздничного вечера приняли участие: солист оперы Давид Погосян, хор Шостакович Опера Балет под руководством главного хормейстера Максима Пожидаева, режиссер Оксана Штанина, солист оперы Иван Пилюкшин.
Лауреаты выразили благодарность руководству театра, творческой команде, своим педагогам за работу, которая помогла им получить такую ценную награду, и членам жюри, которые высоко оценили их труд. Во время церемонии было сказано большое количество приятных слов, сама атмосфера мероприятия подарила множество ярких впечатлений.

 

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ

