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САТОБ: коллективы Волжского и Уральского хоров выступят на одной сцене

2 сентября 2021 17:27
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Сочетание высокого профессионализма и душевной проникновенности исполнения каждого коллектива оставят в сердцах  зрителя красоту и величие народных песен и танцев Поволжья и Урала.

6 октября в Самарском академическом театре оперы и балета на одной сцене выступят два прославленных коллектива – Государственный Волжский русский народный хор и Уральский государственный академический русский народный хор.

Уральский хор — всемирно известный коллектив, обладающий своим неповторимым творческим почерком и богатыми традициями. Хранитель и продолжатель традиций самобытного народного искусства Урала. Лауреат международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов.

В его репертуаре — уральские народные песни, танцы и музыка Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края. Лирические, свадебные, хороводные, игровые, шуточные, плясовые, частушки… Помимо обработок народных песен, значительное место в репертуаре занимают и авторские произведения. Привлечение современных уральских и российских композиторов, аранжировщиков и хореографов делает репертуар Уральского хора актуальным, обладающим новизной, но при этом сохраняющим заложенные традиции.

Волжский хор покажет зрителям помимо легендарных номеров, новые постановки о родных краях. Вокально-хореографические картины отличает новое звучание и современные аранжировки.

Сочетание высокого профессионализма и душевной проникновенности исполнения каждого коллектива надолго оставят в сердцах самарского зрителя красоту и величие народных песен и танцев Поволжья и Урала!

Теги: два хора Мероприятия одна сцена САТОБ

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