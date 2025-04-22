САТОБ и СОУНБ приглашают на экскурсию «Большой театр в Куйбышеве»

141

24 апреля в 18.00 и 19.30 в Колонном зале театра.

Самарский академического театра оперы и балета имениД.Д. Шостаковича и Самарская областная универсальная научная библиотека приглашают на уникальную выставку «Большой театр в Куйбышеве», представляющую собой сокровищницу истории, бережно хранимую в фондах библиотеки и архиве театра.

Только один день! У посетителей есть возможность прикоснуться к историческому прошлому в стенах колонного зала Самарского академического театра оперы и балета.

В октябре 1941 года именно это здание (тогда - Дворец культуры на площади Куйбышева) стало домом для эвакуированной труппы Большого театра.

На выставке будут представлены:

• Редчайшие афиши из уникальной коллекции Самарской областной библиотеки, отражающие насыщенную театральную жизнь Большого театра в Куйбышеве.

• Театральные костюмы из спектаклей Шостакович Опера Балет, идущих в те годы на сцене театра.

• Архивные фотографии о жизни труппы Большого театра в эвакуации.

Выставка откроет для вас важную страницу в истории музыкальной культуры военного Куйбышева.