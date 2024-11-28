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Самодеятельные артисты молодежных и детских театров представят регион в VI сезоне фестиваля «Театральное Приволжье»

28 ноября 2024 12:35
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Самодеятельные артисты молодежных и детских театров представят регион в VI сезоне фестиваля «Театральное Приволжье»

На региональный этап фестиваля подана 171 заявка из 29 муниципальных образований Самарской области. За право называться лучшими будут бороться творческие коллективы из Самары, Жигулевска, Новокуйбышевск, Тольятти, Чапаевска, Октябрьска, Сызрани, Кинеля, Отрадного и муниципальных районов Большечерниговский, Борский, Волжский, Шенталинский, Ставропольский, Нефтегорский, Кошкинский, Сызранский, Сергиевский, Безенчукский, Кинель-Черкасский, Красноармейский, Красноярский, Приволжский, Богатовский, Большеглушицкий, Алексеевский, Хворостянский, Кинельский, Похвистневский.

Все присланные видеоверсии спектаклей отсмотрит профессиональное жюри, которое возглавляет Александр Мальцев, главный режиссер Самарского молодежного драматического театра «Мастерская», председатель жюри Регионального этапа Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»:

- Наш фестиваль завоевал авторитет и снова становится исключительной возможностью для юных талантов продемонстрировать и рассказать о своём творчестве. Поделиться своими актёрскими и режиссёрскими находками в спектаклях, а также побороться за победу в престижном конкурсе Приволжского федерального округа. Желаю долгих лет фестивалю, успехов всем его участникам, вдохновения и благодарных зрителей!

В начале декабря эксперты определят участников очного этапа. Итоговый просмотр спектаклей пройдет до 16 декабря, и тогда станут известны имена победителей, призеров и дипломантов регионального этапа фестиваля.

Лауреаты (1 место) в номинациях «Лучший детский спектакль Самарской области», «Лучший молодежный спектакль Самарской области» представят Самарский регион на окружном этапе фестиваля. В течение полугода спектакли – победители, в том числе их видеоверсии, жители Самарского региона смогут увидеть на сценах клубов и многофункциональных культурно- досуговых центров.

Напомним, что фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» проходит в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе И.А. Комарова с 2019 года. Участники фестиваля – детские театральные коллективы и студии, а также молодежные театральные коллективы и студии. Самарская область активно участвует в фестивале, коллективы и участники коллективов ежегодно завоевывают призовые места.

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