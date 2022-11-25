Самару посетил танцевальный коллектив «Визит» из города Снежное

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В пятницу, 25 ноября, гости из Донецкой Народной Республики встретились с руководителем департамента культуры и молодежной политики администрации Самары Татьяной Шестопаловой и местным детским музыкальным театром «Задумка» для обмена опытом и участия в совместных проектах.

Хореографический коллектив эстрадного танца «Визит» примет участие 26 ноября в VIII губернском фестивале самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». А 27 ноября он посетит праздничный концерт «День рождения Задумки» и детскую концертную программу «Чебурашник». Также для юных артистов и их руководителя организуют мастер-классы по современной и народной хореографии, экскурсии по городу с посещением музейно-выставочного центра «Самара Космическая» и Детской картинной галереи.