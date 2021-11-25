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Самарцев ждет премьера оперы «История Кая и Герды»

25 ноября 2021 12:38
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Самарцев ждет премьера оперы «История Кая и Герды»

26 и 27 ноября 2021 года в Самарском академическом театре оперы и балета состоится премьера оперы Сергея Баневича «История Кая и Герды». 

Мировая премьера оперы состоялась 24 декабря 1980 года в театре оперы и балета имени Кирова (ныне – Мариинский театр). В Самарском театре эта опера ставится впервые.

Пусть Ханс Кристиан Андерсен и числится главным сказочником Европы, нельзя говорить, будто он писал только для детей. Лишь вырастая, мы можем по-настоящему оценить филигранное изящество его сказок. Написанные им истории нежны как звуки скрипок и флейт, но со страниц его книг то и дело веет ледяным скандинавским ветром. Андерсен не делает вида, будто в мире рядом с добром не соседствует зло, будто жизнь продолжается бесконечно, – но он показывает, как любовь, надежда и вера делают ненапрасным существование всего живого, будь то люди или розовые кусты.

Истории Андерсена заслуживают того, чтобы обрамить их звучанием оркестра, – ведь музыка, как и эти сказки, воздействует на сердце слушателя напрямую. И вот композитор Сергей Баневич вместе с поэтом Татьяной Калининой написал оперу «История Кая и Герды» по сказке «Снежная королева». В ней любовь противостоит ледяному холоду бездушной вечности. Настоящая самоотверженная любовь, а не просто желание иметь кого-то в своей собственности.

Вечность и сотни звезд – это, конечно, красиво. Но душу согревают не звезды, а весеннее тепло.

Прекрасная сказка о любви, верности, преодолении испытаний получит красочное и яркое воплощение благодаря режиссеру и хореографу Ивану Фадееву, художнику-постановщику Елене Соловьевой, художнику по костюмам Наталье Земалиндиновой, хормейстеру Татьяне Пашутиной. В спектакле будут задействованы все творческие цеха театра – оперные солисты, хор, оркестр, балетная труппа. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – художественный руководитель Самарского театра оперы и балета и главный дирижер Евгений Хохлов

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