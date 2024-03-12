Самарцев приглашают в музей на чайную церемонию

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14 марта (четверг) в 18.00 пройдет встреча (12+) с архитектором, автором студии «NOYD короткий метр» Серафимой Телькановой. В формате лекции эксперт расскажет о создании арт-объекта «Четвертая стена» и тех смыслах, которые были в него заложены. После пройдет мастер-класс по созданию гибридного арт-объекта из деревянных деталей. Вход на мероприятие свободный (бесплатно).

Напоминаем, что 15 марта (пятница) в 18.00 состоится открытие выставки «Сдается квартира: жизнь доходного дома» (12+). На открытии пройдет обзорная кураторская экскурсия по выставке старшего научного сотрудника музея Кирилла Гурова и научного сотрудника музея Анастасии Волынкиной. Вход на мероприятие свободный (бесплатно) .

В субботу 16 марта в Музее-галерее «Заварка» пройдет несколько мероприятий:

В 11.00 состоится детское занятие из цикла «Домовые истории» (6+), в рамках которого старший научный сотрудник Арина Гусарова говорит с юными участниками о разных домах. На этот раз речь пойдет про внутреннее убранство домов. Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 20 человек).

В 15.00 пройдет кураторская экскурсия по выставке «Сдается квартира: жизнь доходного дома» (12+). Кураторы выставки, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров и научный сотрудник музея Анастасия Волынкина, расскажут о советах, которыми пользовались домовладельцы и арендаторы квартир более 100 лет назад. У посетителей будет возможность составить «рецепт» собственного доходного дома. Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 25 человек).

В воскресенье 17 марта гостей Музея-галереи ждет несколько мероприятий:

В 15.00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях. Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит). Количество мест ограничено (не более 25 человек).