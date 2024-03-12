Я нашел ошибку
Главные новости:
Также команды Самарской области стали победителями и призерами первенства ПФО в различных возрастных группах.
Команда из Самарской области стала победителем чемпионата ПФО по фитнес-аэробике в дисциплине аэробика (5 человек)
Песков: за безопасность российских регионов отвечает Минобороны РФ
Песков: за безопасность российских регионов отвечает Минобороны РФ
В Самаре на проезжей части Заводского шоссе провалился асфальт
В Самаре на проезжей части Заводского шоссе провалился асфальт
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
В Тольятти директор задолжал работнику 77 тыс. рублей
В Тольятти директор задолжал работнику 77 тыс. рублей
Самарцев предупреждают о магнитных бурях в конце марта
Самарцев предупреждают о магнитных бурях в конце марта
В Сызрани сотрудники МЧС оттачивали свое мастерство на соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП
В Сызрани сотрудники МЧС оттачивали свое мастерство на соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.63
-0.12
EUR 99.13
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
СОУНБ приглашает посетить новый цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»
В Правительстве региона обсудили планы по строительству школ и развитию туристической инфраструктуры
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцев приглашают в музей на чайную церемонию

12 марта 2024 12:26
131
Самарцев приглашают в музей на чайную церемонию

14 марта (четверг) в 18.00 пройдет встреча (12+) с архитектором, автором студии «NOYD короткий метр» Серафимой Телькановой. В формате лекции эксперт расскажет о создании арт-объекта «Четвертая стена» и тех смыслах, которые были в него заложены. После пройдет мастер-класс по созданию гибридного арт-объекта из деревянных деталей. Вход на мероприятие свободный (бесплатно).

Напоминаем, что 15 марта (пятница) в 18.00 состоится открытие выставки «Сдается квартира: жизнь доходного дома» (12+). На открытии пройдет обзорная кураторская экскурсия по выставке старшего научного сотрудника музея Кирилла Гурова и научного сотрудника музея Анастасии Волынкиной. Вход на мероприятие  свободный (бесплатно).

В субботу 16 марта в Музее-галерее «Заварка» пройдет несколько мероприятий:

В 11.00 состоится детское занятие из цикла «Домовые истории» (6+), в рамках которого старший научный сотрудник Арина Гусарова говорит с юными участниками о разных домах. На этот раз речь пойдет про внутреннее убранство домов. Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 20 человек).

В 15.00 пройдет кураторская экскурсия по выставке «Сдается квартира: жизнь доходного дома» (12+). Кураторы выставки, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров и научный сотрудник музея Анастасия Волынкина, расскажут о советах, которыми пользовались домовладельцы и арендаторы квартир более 100 лет назад. У посетителей будет возможность составить «рецепт» собственного доходного дома. Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 25 человек).

В воскресенье 17 марта гостей Музея-галереи ждет несколько мероприятий:

В 15.00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях. Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит). Количество мест ограничено (не более 25 человек).

Воскресенье – последний день празднования Масленицы. Сотрудники «Заварки» приглашают посетителей на чайную церемонию (12+). Культуролог и эксперт по чайным культурам мира Александра Шайдрова познакомит участников с традиционными чаями, способами их заваривания и подачи, а также рецептами традиционных домашних угощений. Начало церемонии – 18.00. Вход на мероприятие – 500 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек).

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
12 марта 2024  13:48
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
84
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
12 марта 2024  13:30
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
108
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
12 марта 2024  12:11
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
192
каток на площади Славы будет работать до наступления оттепели
12 марта 2024  10:14
Каток на площади Славы будет работать до наступления оттепели
214
Приоритетной задачей развития внутреннего и въездного туризма названо создание новых центров притяжения, которые привлекут в регион гостей высоким качеством сервиса и развитой инфраструктурой.
11 марта 2024  18:13
В Правительстве региона обсудили планы по строительству школ и развитию туристической инфраструктуры
684
Весь список