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Самарцев приглашают посетить музыкально-просветительскую программу «Приношение великой Архиповой»

6 февраля 2025 10:45
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Самарцев приглашают посетить музыкально-просветительскую программу «Приношение великой Архиповой»

«Царица русской оперы», «одна из главных меццо-сопрано XX века» – так говорят о советской певице Ирине Архиповой. 2025 год отмечен столетием со дня рождения оперной дивы – и в честь этого события отдел искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки приглашает посетить музыкально-просветительскую программу «Приношение великой Архиповой». Музыкальная встреча пройдёт в воскресенье, 16 февраля.

Народная артистка СССР, Герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии и Государственной премии России, профессор, академик… Имя Ирины Архиповой внесено в отечественную книгу рекордов: в ней артистка значится как самая титулованная певица России. Великий итальянский тенор Марио Дель Монако признал Архипову лучшей в истории исполнительницей роли Кармен, французская пресса – «голосом вечной России», биографический центр Кембриджа – «человеком столетия».

В ходе предстоящей встречи посетители библиотеки смогут не только узнать о жизненном пути легендарной артистки, но и услышать исполнение песен, входивших в её репертуар. Вспомнить о творческом наследии певицы самарцы смогут вместе с Ириной Цыгановой – лектором-музыковедом Самарской филармонии, которая является автором и ведущей программы.
 Во встрече примут участие две видные представительницы самарской музыкальной сцены:

- Юлия Маркова (лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат премии «Самарская театральная Муза», приглашенная солистка Самарской филармонии, основатель и преподаватель Вокальной мастерской Юлии Марковой) – меццо-сопрано;

- Татьяна Кузуб (лауреат международных конкурсов, доцент кафедры вокального искусства Самарского государственного института культуры) – фортепиано.

Музыкально-просветительская программа «Приношение великой Архиповой. К 100-летию со дня рождения выдающейся певицы» станет первым в 2025 году событием проекта «Музариум». Анонсы новых концертов в СОУНБ можно будет увидеть «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

16 февраля в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, конференц-зал (1 этаж).

Вход на мероприятие предусмотрен по пригласительным билетам, забронировать которые можно на сайте СОУНБ либо по телефону: 8-846-335-68-73 до 15 февраля (включительно). Цена – 250 рублей. Оплата за наличный расчёт осуществляется в самой библиотеке в рабочее время (ср–сб: 9:00–19:30; вт и вс: 10:00–17:30).

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Теги: Мероприятия

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