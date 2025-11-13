Я нашел ошибку
Главные новости:
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
14 ноября в СОУНБ откроется выставка живописи Марии Кретовой-Бабич
14 ноября в СОУНБ откроется выставка живописи Марии Кретовой-Бабич
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
13 ноября 2025 13:57
В субботу, 15 ноября, в Самаре пройдет XXVIII областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари».

В программе фестиваля – фольклорный фестиваль-конкурс, выставки чувашских национальных блюд, декоративно-прикладного творчеств и изобразительного искусства, а также торжественное награждение победительницы областного конкурса «Чувашская женщина года – 2025». Кроме того, состоится конкурс национальных блюд – каждый коллектив-участник мероприятия представит свое блюдо, приготовленное в домашних условиях.

Областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари» состоится в Доме дружбы народов (ул. Воронежская, 9). Начало в 11:00, вход свободный.

