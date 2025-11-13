Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»

89

В субботу, 15 ноября, в Самаре пройдет XXVIII областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари».

В программе фестиваля – фольклорный фестиваль-конкурс, выставки чувашских национальных блюд, декоративно-прикладного творчеств и изобразительного искусства, а также торжественное награждение победительницы областного конкурса «Чувашская женщина года – 2025». Кроме того, состоится конкурс национальных блюд – каждый коллектив-участник мероприятия представит свое блюдо, приготовленное в домашних условиях.

Областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари» состоится в Доме дружбы народов (ул. Воронежская, 9). Начало в 11:00, вход свободный.

6+