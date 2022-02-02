Самарцев приглашают к участию во Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия» имени И.Д. Кобзона

Так как 2022 год будет посвящен культурному наследию народов России, особое внимание при оценке конкурсных произведений жюри фестиваля будет уделять творческим работам, популяризирующим народное творчество и культурные традиции народов и этнических общностей, проживающих в стране.
В этом году конкурс проводится в два этапа:
Стать участниками конкурса могут авторы слов и музыки, композиторы, поэты, исполнители, дуэты, ансамбли и хоры. Также предусмотрены специальные номинации:
Заявки на конкурс принимаются по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в официальной группе культурного события.