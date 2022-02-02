Самарцев приглашают к участию во Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия» имени И.Д. Кобзона

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Так как 2022 год будет посвящен культурному наследию народов России, особое внимание при оценке конкурсных произведений жюри фестиваля будет уделять творческим работам, популяризирующим народное творчество и культурные традиции народов и этнических общностей, проживающих в стране.



В этом году конкурс проводится в два этапа:



Первый этап - сбор заявок, выбор дипломантов месяца продлится до 30 апреля;

Второй этап - выбор лауреатов, интернет-голосование, подведение итогов конкурса с 1 по 31 мая.



Стать участниками конкурса могут авторы слов и музыки, композиторы, поэты, исполнители, дуэты, ансамбли и хоры. Также предусмотрены специальные номинации:



«Видеоклип»;

«Лучшее исполнение песен из репертуара Иосифа Кобзона».



Заявки на конкурс принимаются по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в официальной группе культурного события.