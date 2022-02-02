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Самарцев приглашают к участию во Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия» имени И.Д. Кобзона

2 февраля 2022 10:56
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Самарцев приглашают к участию во Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия» имени И.Д. Кобзона

Так как 2022 год будет посвящен культурному наследию народов России, особое внимание при оценке конкурсных произведений жюри фестиваля будет уделять творческим работам, популяризирующим народное творчество и культурные традиции народов и этнических общностей, проживающих в стране. 
 
В этом году конкурс проводится в два этапа: 
 

  • Первый этап - сбор заявок, выбор дипломантов месяца продлится до 30 апреля; 
  • Второй этап - выбор лауреатов, интернет-голосование, подведение итогов конкурса с 1 по 31 мая. 

 
Стать участниками конкурса могут авторы слов и музыки, композиторы, поэты, исполнители, дуэты, ансамбли и хоры. Также предусмотрены специальные номинации: 
 

  • «Видеоклип»; 
  • «Лучшее исполнение песен из репертуара Иосифа Кобзона». 

 
Заявки на конкурс принимаются по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в официальной группе культурного события.

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