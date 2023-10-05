Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова

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Шапка Нади, платье Людмилы Прокофьевны, что-то такое "в жутких розочках" …. Костюм в кино – составляющая образа героя художественного фильма - неважно снят ли он на современном или историческом материале, воспринимается зрителем как нечто "само собой разумеющееся".

Вместе с тем, костюм в кино является своеобразной автобиографией персонажа, его характер, эмоциональное состояние и, возможно, судьба, даже если он только присутствует в кадре, не двигается и не произносит реплик.

Этот образ создается усилиями множества людей - актера, режиссера, сценариста, и … художника по костюмам. Художник по костюмам – чрезвычайно важная и сложная кинопрофессия, которой уделяется незаслуженно мало внимания. Во многом именно благодаря таланту художников по костюмам советские кинофильмы стали частью нашего "культурного кода", вошли в Золотой фонд отечественного кино, получили престижные награды на международных кинофестивалях, да и просто, любимы зрителями.

На примере работ художников по костюмам в фильмах Эльдара Рязанова мы расскажем о том, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов режиссера.

Лектор: Дина Харькова — кандидат искусствоведения, исследователь истории костюма в кино и творчества художников по костюмам (г. Москва).

После лекции состоится кинопоказ фильма «Зигзаг удачи», (реж. Э.А. Рязанов, 1968)

Организатор: МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова»

Партнер: ЦРК «Художественный» им. Т.А.Ивановой

Место проведения: ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой (ул. Куйбышева,105)

Время: 14 октября, суббота, 18:00

Стоимость: бесплатно

12+

Продолжительность: 1 час