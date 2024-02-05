Самарцам покажут выставку рисунков известного художника-анималиста

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9 февраля в 18:00 в Выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется персональная выставка Татьяны Капустиной (г.Санкт-Петербург, 1935-2020гг.) «Все звери мои».



Татьяна Порфирьевна - признанный мастер - анималист, создавший свой художественный стиль, образный мир полный бескорыстной любви и доброты ко всему живому.



Первая проиллюстрированная ею книжка вышла в 1959 году — А.П.Чехов «Белолобый». С тех пор было издано более 120 книг с рисунками Капустиной — в том числе книги Л. Толстого, А. Чехова, Д. Мамина-Сибиряка, В. Бианки, М. Пришвина, Б. Житкова, Г. Снегирева, К. Паустовского, В. Пановой, С. Сахарнова, Э. Сетона-Томпсона и многих других.



Татьяна Порфирьевна сама выкормила молоком собаки лайки новорождённого лисенка, найденного соседом в возрасте 6 дней. Художница с этого лисенка делала рисунки для книги «Серая шейка» (автор Мамин-Сибиряк). Лисёнок был очень похож на своего литературного героя. У него были зелёные глаза, яркая рыжая шерсть и белый кончик хвоста. За иллюстрации книги «Серая шейка» Капустина получила премию на Международной выставке.



Её работы лиричны, выполнены с большой любовью. Ей с лёгкостью удавалось передавать, пластику, настроение и характер животных. Капустина сотрудничала с разными книжными издательствами и с удовольствием иллюстрировала сказки, рассказы и стихи.

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