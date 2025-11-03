Я нашел ошибку
Спектакль начинается как читка пьесы: актеры в современных костюмах сидят на авансцене и зачитывают стихотворный текст из книги Грибоедова.
«СамАрт» сыграет спектакль «Горе от ума» на фестивале «Горе от ума - 200» в Саратове
Соревнования продлятся с 3 по 5 ноября на стадионе "Солидарность Самара Арена".
"Россия – спортивная держава": в Самаре стартовал Кубок России по гонкам дронов
Инспектор имеет право потребовать предъявить документ без обложки, если у него возникли сомнения в его подлинности.
За отказ снять обложку с прав водителям грозит штраф
Водитель легкового автомобиля с места ДТП госпитализирован.
В Похвистневском районе на 157 км автодороги «Самара-Бугуруслан» столкнулись ВАЗ2115 и КАМАЗ
Учащиеся активно задавали различные вопросы и получали на них компетентные ответы.
Полицейские и общественники региона провели экскурсию для учащихся полицейского класса
В связи с проведением спортивного мероприятия.
Утром 5 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта
Возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».
Тольяттинец приобретал для 16-летней дочери  спиртные напитки и совместно с ней  распивал их
Премьера видеоролика, посвященная Дню народного единства, станет музыкальным путешествием по самым живописным уголкам Приволжского федерального округа. 
«Гляжу в озера синие»: проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новую композицию ко Дню народного единства
«Гляжу в озера синие»: проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новую композицию ко Дню народного единства
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«СамАрт» сыграет спектакль «Горе от ума» на фестивале «Горе от ума - 200» в Саратове

3 ноября 2025 13:03
121
Спектакль начинается как читка пьесы: актеры в современных костюмах сидят на авансцене и зачитывают стихотворный текст из книги Грибоедова.

9 ноября 2025 года театр юного зрителя «СамАрт» сыграет спектакль «Горе от ума» в постановке Александра Кузина на фестивале «Горе от ума - 200» в Саратове.

С 4 по 9 ноября Саратовский академический театр драмы им. И. А. Слонова проводит Всероссийский фестиваль «Горе от ума» – 200», приуроченный к юбилею бессмертной комедии Александра Грибоедова. Организаторы пригласили для участия в программе фестиваля театры из Москвы, Екатеринбурга, Липецка, Рыбинска, и Томска. Самару будет представлять театр «СамАрт».

В 2019 году премьерой спектакля «Горе от ума» СамАрт открыл новую сцену. Постановка народного артиста РФ Александра Кузина - это масштабные декорации, исторические костюмы, на сцене - вся труппа театра. Вместе с Кузиным над созданием «Горе от ума» работали художник Кирилл Данилов, художник по костюмам Янина Кремер, художник по свету Евгений Ганзбург, композитор Василий Тонковидов.

Спектакль начинается как читка пьесы: актеры в современных костюмах сидят на авансцене и зачитывают стихотворный текст из книги Грибоедова. Но внезапно в сценическое пространство врывается Чацкий и начинает двигать действие.

«Мы не рассчитывали на комедийное восприятие пьесы. Скорее, ждали реакции умных людей на умную комедию, - отмечает режиссер Александр Кузин. - В какой-то степени это получилось. В спектакле Товстоногова у Чацкого был обморок от социальной напряженности. Та постановка была про другое - тогда оттепель заканчивалась. А мы попытались просто сегодня прочитать текст, который написан 200 лет назад. И он остается очень актуальным».

В программе фестиваля «Горе от ума – 200» помимо спектаклей запланированы творческие конкурсы, режиссерские лаборатории и научно-практическая часть. СамАрт сыграет свою постановку «Горе от ума» на сцене Саратовского академического театра драмы им. И. А. Слонова.

 

Фото:   минкульт СО

Самара

