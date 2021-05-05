СамАрт представил Самарскую область на Всероссийском театральном фестивале «23 дня до Победы»

176

Театр СамАрт принял участие во Всероссийском театральном фестивале «23 дня до Победы». Театр Российской Армии должен был провести фестиваль в 2020 году, но из-за пандемии его перенесли на 2021-й.

23 дня — именно такой срок прошел со дня подписания приказа о начале Берлинской стратегической наступательной операции до полной капитуляции фашистской Германии. В память об этом и проходит фестиваль по всей стране. В течение 23-х дней, с 16 апреля по 9 мая российские театры играют на своих сценах постановки о Великой Отечественной войне.

СамАрт в рамках фестиваля представит свой легендарный спектакль «Василий Тёркин». У самарских театралов уже вошло в традицию – к празднику Великой Победы обязательно ходить в СамАрт «на Теркина». Не по одному разу посмотреть любимый спектакль в эти дни приходят ветераны, школьники, постоянные зрители и те, кто еще не был в Самарском ТЮЗе. «Василий Теркин» - настоящая визитная карточка театра.

«Я смотрела спектакль вместе со своей дочкой. Мне кажется, это очень важно рассказать подрастающему поколению о наших победах, о том, как воевали наши деды, какие они герои. Я еще помню рассказы своего дедушки-фронтовика, а вот нашим детям остается прикоснуться к теме войны только через книги, семейные архивы и вот такие замечательные постановки. Спасибо, что так бережно относитесь к этой теме!» - подчеркивает жительница Самары Татьяна Федорова.

Премьера спектакля, жанр которого был определен как «Хроника подвига. Версия 2005», состоялась 4 мая 2005 года. Постановщик спектакля – народный артист России, известный режиссер Александр Кузин. В «Василии Теркине» невозможно выделить кого-то из артистов особо, так как главное в нем – актерский ансамбль, его мастерство и сплоченность. Бессменными Теркиными выходят на сцену СамАрта Дмитрий Добряков, Павел Маркелов, Сергей Макаров, Алексей Меженный и другие артисты СамАрта.

У спектакля за его долгие годы жизни сложилась богатая история. Он очень любим зрителями; несмотря на технически сложную сценографию, спектакль смогли посмотреть жители и участники театрального фестиваля города Вологда. На форуме «Голоса истории» «Василий Теркин» получил Главную премию фестиваля «За создание единого образа русского солдата в Великой Отечественной войне». Спектакль СамАрта посмотрели и оценили многие театральные критики страны.

Актеры сыграют на Новой сцене. Реконструкция проходила в рамках нацпроекта «Культура», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. С 2018 года по решению главы государства Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Культура». За это время комиссия стала площадкой для выработки совместных решений органов федеральной, региональной и местной власти по различным вопросам в профильной сфере. Развитие культуры – часть стратегии лидерства Дмитрия Азарова.

Так, в 2020 году в Самарской области по нацпроекту «Культура» открыты 2 виртуальных концертных зала. Благодаря субсидиарной поддержке Фонда кино в п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель открылся кинозал, уже 4-ый за 2 года. В 2019-2020 годах в регион поступило 6 многофункциональных передвижных культурных центров (автоклубов).

Открылись после реконструкции 2 театральные сцены: Самарский театр кукол и новая сцена «СамАрт» на 380 зрительских мест. Театр с успехом выпускает на ней премьеры и занимается переносом спектаклей, которые шли на старой сцене. Новейшее современное световое оборудование позволяет СамАрту сохранять и усовершенствовать техническую сторону проведения спектаклей из своего репертуара.