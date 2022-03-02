Я нашел ошибку
Главные новости:
Участники встречи обозначили ряд вопросов, где нужна поддержка руководителя региона.
Дмитрий Азаров встретился с активными жителями Красноярского района 
Держатели Карты жителя Самарской области теперь могут пойти в кино, театр, музей, на концерт со скидкой!
Карта жителя Самарской области пополнилась новым функционалом
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!
С каких улиц Самары будут ночью вывозить снег
Таким образом решено увековечить память народного артиста СССР.
Самарскому театру оперы и балета присвоено имя Дмитрия Шостаковича
Возобновится проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий. 
В Самаре к очной форме занятий возвращаются учреждения дополнительного образования и спорта
В Самаре вместо широких народных гуляний предложат формат для тихих семейных выходных.
Масленица в Самаре пройдёт без широких народных гуляний
Коммунальные службы в усиленном режиме ведут расчистку крыш во всех районах города.
Расчистка крыш: самарцев призывают не парковать автомобили вблизи домов со скатной кровлей
В Самаре заболели 1946 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.25
11.5
EUR 114.55
11.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Появилась программа Первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров в Самаре
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарскому театру оперы и балета присвоено имя Дмитрия Шостаковича

2 марта 2022 16:04
129
Таким образом решено увековечить память народного артиста СССР.

Самарскому академическому театру оперы и балета присвоено имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Во вторник, 1 марта, соответствующее постановление подписали в Правительстве Самарской области.

Теперь учреждение культуры будет официально именоваться Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича. Таким образом решено увековечить память народного артиста СССР.

Напомним, в последние годы Правительством региона, лично Губернатором Дмитрием Азаровым принимаются системные усилия для сохранения памяти о выдающемся композиторе, периоде его жизни и творчества на самарской земле. В сентябре 2019 года в непосредственной близости от театра, в сквере площади Куйбышева открыли памятник Дмитрию Шостаковичу авторства Зураба Церетели. Ежегодно, 5 марта, в день первого исполнения Седьмой симфонии она звучит со сцены Театра оперы и балета. В этом году, в год 80-летия первого исполнения симфонии великое произведение исполнит оркестр Большого театра. Это стало возможным благодаря договоренности Губернатора Дмитрия Азарова и министра культуры РФ Ольги Любимовой.

«Накануне этой важной даты в истории отечественного и мирового искусства нашему прославленному театру оперы и балета присвоено имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Уверен, что это и другие события, посвященные 80-летию со дня первого исполнения симфонии, станут важной исторической вехой. Особая ситуация, в которой сегодня находится Россия, весь наш народ, придает особый статус культурному событию, которое пройдет в Самаре. Сегодня, 80 лет спустя, Седьмая симфония по-прежнему сплачивает граждан России, остается для всех нас символом несгибаемости и стойкости нашего народа, мужества, отваги, патриотизма, готовности защищать нашу Родину от любой угрозы», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Министерству культуры и министерству имущественных отношений Самарской области поручено осуществить все необходимые юридические действия в связи с изменением названия театра.

 

Фото из открытых источников

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 4 061 жителей Самарской области заболели коронавирусом
2 марта 2022  13:36
Еще 4 061 жителей Самарской области заболели коронавирусом
252
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
2 марта 2022  11:33
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
266
Всю важную информацию самарские чиновники будут транслировать в Телеграм
2 марта 2022  11:02
Всю важную информацию самарские чиновники будут транслировать в Телеграм
589
2 марта в Самаре не будут включаться электросирены 
1 марта 2022  12:00
2 марта в Самаре не будут включаться электросирены 
474
В ходе встречи также обсудили итоги совместной работы за прошлый год, который стал годом восстановления экономики, несмотря на значительное негативное влияние пандемии.
28 февраля 2022  18:29
Представители общественных организаций региона подписали обращение в поддержку Президента России Владимира Путина
1714
Весь список