Самарскому театру оперы и балета присвоено имя Дмитрия Шостаковича

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Самарскому академическому театру оперы и балета присвоено имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Во вторник, 1 марта, соответствующее постановление подписали в Правительстве Самарской области.

Теперь учреждение культуры будет официально именоваться Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича. Таким образом решено увековечить память народного артиста СССР.

Напомним, в последние годы Правительством региона, лично Губернатором Дмитрием Азаровым принимаются системные усилия для сохранения памяти о выдающемся композиторе, периоде его жизни и творчества на самарской земле. В сентябре 2019 года в непосредственной близости от театра, в сквере площади Куйбышева открыли памятник Дмитрию Шостаковичу авторства Зураба Церетели. Ежегодно, 5 марта, в день первого исполнения Седьмой симфонии она звучит со сцены Театра оперы и балета. В этом году, в год 80-летия первого исполнения симфонии великое произведение исполнит оркестр Большого театра. Это стало возможным благодаря договоренности Губернатора Дмитрия Азарова и министра культуры РФ Ольги Любимовой.

«Накануне этой важной даты в истории отечественного и мирового искусства нашему прославленному театру оперы и балета присвоено имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Уверен, что это и другие события, посвященные 80-летию со дня первого исполнения симфонии, станут важной исторической вехой. Особая ситуация, в которой сегодня находится Россия, весь наш народ, придает особый статус культурному событию, которое пройдет в Самаре. Сегодня, 80 лет спустя, Седьмая симфония по-прежнему сплачивает граждан России, остается для всех нас символом несгибаемости и стойкости нашего народа, мужества, отваги, патриотизма, готовности защищать нашу Родину от любой угрозы», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Министерству культуры и министерству имущественных отношений Самарской области поручено осуществить все необходимые юридические действия в связи с изменением названия театра.

Фото из открытых источников