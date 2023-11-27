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Сочинённый спектакль по пьесе Бертольта Брехта «Ваал»
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Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Нас зовут Ваалом» в СОУНБ

27 ноября 2023 20:56
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Сочинённый спектакль по пьесе Бертольта Брехта «Ваал»

Ваал - молодой, талантливый поэт, его имя упоминается в разных мифологиях. В одних мифах это Божество, в других - Демон.  

По ходу спектакля Ваал сталкивается с различными искушениями и встречает странных сущностей. Кто же они?Источник вдохновения и творчества, или кривыми черти, ведущие его к падению?  

Вопрос заключается в том, сможет ли Ваал противостоять искушениям и побороть своих внутренних демонов, или же он окажется погруженным во тьму своих собственных ошибок? Пойдет он по пути Бога или Дьявола?  

Через мифологические образы и символы, спектакль показывает вечную борьбу человека со своими страстями, желаниями и соблазнами. Ваал становится символом каждого из нас, который сталкивается с выбором между добром и злом, между подъемом и падением, сообщает пресс-служба Самарского театра «Город».

Продолжительность: 1 час 15 минут

Возрастная категория: 16+ 

Место: пр. Ленина, 14 А (Областная научная библиотека)

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского театра «Город»

Теги: Мероприятия Самара

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