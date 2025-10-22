Я нашел ошибку
В Самаре покрасили крышу цирка
судейство в матче ЦСКА — «Акрон» вызвало критику обеих команд
Самарский театр юного зрителя «СамАрт» сыграет премьерный спектакль на фестивале «МАРШАК» в Воронеже
В Рождествено продают бывшую птицефабрику «Цыпочка из Обшаровки»
В Самарской области может появиться ведомство, которое будет следить за блогерами и СМИ.
Работников городского пассажирского транспорта поздравили в Самаре
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
Проект дальнейшего восстановления Хлебной площади разработают в Самаре
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
22 октября 2025 21:28
102
4 ноября 2025 года Самарский театр юного зрителя «СамАрт» сыграет премьерный спектакль на фестивале «МАРШАК» в Воронеже

В детском театральном фестивале «МАРШАК», который проводится в Воронеже с 2015 года, Самарский ТЮЗ примет участие впервые. В Воронежском концертном зале самарцы сыграют одну из своих последних премьер – спектакль «Бесконечная история» по мотивам сказки Михаэля Энде.

Философским путешествием, театральным фэнтези, самой реалистичной сказкой сезона назвали премьерный спектакль зрители СамАрта. Режиссер Галина Зальцман и ее команда создала на сцене особый фантастический мир, где Камнекус поедает огромные глыбы, Дракон в полете несет на себе героя и поет британский рок, а Девочка Императрица взмывает в небо в платье со шлейфом, который развивается по всей сцене. «Бесконечная история» СамАрта – это увлекательный, понятный, где-то сентиментальный сюжет, яркий визуальный образ придуманной Вселенной (сценография Семена Пастуха, мультимедиа Алексея Бычкова).

В Воронеже самарцы сыграют спектакль дважды на закрытии фестиваля. В программе форума – также постановки ТЮЗа им. А. А. Брянцева (Санкт-Петербург), Театрального проекта 27 (Москва, Санкт-Петербург), Государственного театра кукол из Набережных Челнов, Воронежского ТЮЗа, Театра кукол и Нового театра.

Фото предоставлено Минкультом региона

