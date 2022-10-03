Самарский театр оперы и балета представит оперу «Бал-маскарад» в Москве

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5 октября в 19:00 на Новой сцене Большого театра России Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича представит оперу Джузеппе Верди «Бал-маскарад» (16+) в рамках фестиваля «Видеть музыку».

Режиссер-постановщик – Филипп Разенков, дирижер-постановщик и музыкальный руководитель – Евгений Хохлов.

Спектакль, премьера которого состоялась в Самаре 24 апреля 2021, стал лауреатом Национальной оперной премии «Онегин» в трёх номинациях: Татьяна Ларина за партию Амелии – «Примадонна», Владислав Сулимский за партию Ренато – «Гость», первый премьерный спектакль 24 апреля 2021 – в номинации «Состав».

Партии исполнят: Иван Гынгазов (театр «Геликон-опера», Ричард), Владислав Сулимский (Мариинский театр, Ренато), Татьяна Ларина (Амелия), Анна Костенко (Ульрика), Ирина Янцева (Оскар) и другие артисты Шостакович Опера Балет. За пультом — дирижер-постановщик спектакля, художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра Евгений Хохлов.

Седьмой фестиваль «Видеть музыку» проходит в Москве с 13 сентября по 12 ноября. Он объединил в своей афише больше 30 спектаклей российских музыкальных театров.

Инициатор форума – Ассоциация Музыкальных Театров при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Всероссийский Фестиваль «Видеть музыку» – это уникальная возможность и шанс для театров приехать в столицу со своими лучшими спектаклями.

Фото: минкульт СО