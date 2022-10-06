Самарский театр оперы и балета представил оперу «Бал-маскарад» на Новой сцене Большого театра

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5 октября на Новой сцене Большого театра России Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича представил оперу Джузеппе Верди «Бал-маскарад» (16+) в рамках фестиваля «Видеть музыку».

Джузеппе Верди был мастером живописать трагедии людей, введенных в заблуждение волей обстоятельств, чему примером все его лучшие работы, от «Травиаты» до «Отелло». Вот и «Бал-маскарад» из тех опер, где сочувствия достоин каждый герой. Середина 1950-х, Америка. Ричард Уорик влюблен в чужую жену и ради нее готов забыть и ответственность главы государства, и дружеский долг. Но судьба дает ему шанс взглянуть на возможные последствия своих решений до того, как они станут необратимы.

Спектакль, премьера которого состоялась в Самаре 24 апреля 2021, стал лауреатом Национальной оперной премии «Онегин» в трех номинациях: Татьяна Ларина за партию Амелии – «Примадонна», Владислав Сулимский за партию Ренато – «Гость», первый премьерный спектакль 24 апреля 2021 – в номинации «Состав».

Режиссер-постановщик – Филипп Разенков, дирижер-постановщик и музыкальный руководитель – Евгений Хохлов.

Партии исполнили: Иван Гынгазов (театр «Геликон-опера», Ричард), Владислав Сулимский (Мариинский театр, Ренато), Татьяна Ларина (Амелия), Анна Костенко (Ульрика), Ирина Янцева (Оскар) и другие артисты Шостакович Опера Балет. Партию заговорщика Тома исполнил Владимир Комович из Большого театра России. За пультом — дирижер-постановщик спектакля, художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра Евгений Хохлов.

Спектакль прошел с аншлагом, и после окончания долго не смолкали овации. Евгений Хохлов отметил, что весь коллектив театра прекрасно справился с поставленной задачей.

Седьмой фестиваль «Видеть музыку» проходит в Москве с 13 сентября по 12 ноября. Он объединил в своей афише больше 30 спектаклей российских музыкальных театров.

Инициатор форума – Ассоциация Музыкальных Театров при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.