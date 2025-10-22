Я нашел ошибку
Главные новости:
31 октября СОУНБ приглашает на творческую встречу с известным писателем Юрием Поляковым
31 октября СОУНБ приглашает на творческую встречу с известным писателем Юрием Поляковым
В Самарском университете им. Королёва стартовал X сезон Всероссийского конкурса «Спутник» для школьников 7-11 классов
В Самарском университете им. Королёва стартовал X сезон Всероссийского конкурса «Спутник» для школьников 7-11 классов
В Самаре пройдёт Всероссийский молодёжный конкурс-фестиваль вокального искусства «Надежда»
В Самаре пройдёт Всероссийский молодёжный конкурс-фестиваль вокального искусства «Надежда»
Объявлены победители XI Всероссийского конкурса «Самый читающий регион»: это не Самарская область
Объявлены победители XI Всероссийского конкурса «Самый читающий регион»: это не Самарская область
Для абитуриентов-гуманитариев с марта хотят ввести ЕГЭ по истории
Для абитуриентов-гуманитариев с марта хотят ввести ЕГЭ по истории
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.35
-0.01
EUR 94.67
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве

22 октября 2025 14:29
112
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве

21 октября Самарский академический театр драмы им. М. Горького показал спектакль Дмитрия Крестьянкина «НА ДНЕ.DOC» на IХ фестивале «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»  в Москве.

Кусочек Самары был развёрнут на сцене Московского академического театра имени Вл. Маяковского на Сретенке. Напомним, что самарская премьера спектакля  состоялась на экспериментальной сцене театра драмы 26 марта 2024 года. Постановка автора и режиссёра Дмитрия Крестьянкина в жанре «документальный спектакль»  –  не свежее прочтение Горького, а самостоятельный и самодостаточный проект, обыгрывающий название одной из визитных карточек Самары.

Дмитрий Крестьянкин высоко оценил возможность гастролей в столицу: «Я думаю, что это крутая возможность познакомить людей из Москвы с Самарой, в которой они никогда не были. Надеюсь, что потом они приедут купаться в Волге. И интересно посмотреть, как работает спектакль вне родных стен. Уже был выезд с этим спектаклем в Тюмень, но в столицу выехать интересно, в первую очередь, актёрам».

Московская публика приняла спектакль очень тепло, овации не смолкали долго. Зрительница Ольга Гамаюнова поделилась впечатлениями: «У меня случился диалог и с самой собой, и с актёрами, и с режиссёром, с его мыслями. Я не первый раз прихожу на спектакли Дмитрия Крестьянкина, и я в восторге. Спасибо актёрам!».

 «Уроки режиссуры» – единственный в мире фестиваль, в жюри которого входят только режиссёры. В конкурсной программе фестиваля этого года – спектакли молодых режиссёров. Объявление и награждение лауреатов премии фестиваля пройдёт на торжественной церемонии закрытия.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
22 октября 2025  13:31
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
155
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
22 октября 2025  12:34
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
147
Самарские должники уже начали получать жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения
22 октября 2025  10:44
Самарские должники уже начали получать жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения
332
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
21 октября 2025  15:51
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
310
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
В Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
277
Весь список