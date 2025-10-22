Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве

112

21 октября Самарский академический театр драмы им. М. Горького показал спектакль Дмитрия Крестьянкина «НА ДНЕ.DOC» на IХ фестивале «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» в Москве.

Кусочек Самары был развёрнут на сцене Московского академического театра имени Вл. Маяковского на Сретенке. Напомним, что самарская премьера спектакля состоялась на экспериментальной сцене театра драмы 26 марта 2024 года. Постановка автора и режиссёра Дмитрия Крестьянкина в жанре «документальный спектакль» – не свежее прочтение Горького, а самостоятельный и самодостаточный проект, обыгрывающий название одной из визитных карточек Самары.

Дмитрий Крестьянкин высоко оценил возможность гастролей в столицу: «Я думаю, что это крутая возможность познакомить людей из Москвы с Самарой, в которой они никогда не были. Надеюсь, что потом они приедут купаться в Волге. И интересно посмотреть, как работает спектакль вне родных стен. Уже был выезд с этим спектаклем в Тюмень, но в столицу выехать интересно, в первую очередь, актёрам».

Московская публика приняла спектакль очень тепло, овации не смолкали долго. Зрительница Ольга Гамаюнова поделилась впечатлениями: «У меня случился диалог и с самой собой, и с актёрами, и с режиссёром, с его мыслями. Я не первый раз прихожу на спектакли Дмитрия Крестьянкина, и я в восторге. Спасибо актёрам!».

«Уроки режиссуры» – единственный в мире фестиваль, в жюри которого входят только режиссёры. В конкурсной программе фестиваля этого года – спектакли молодых режиссёров. Объявление и награждение лауреатов премии фестиваля пройдёт на торжественной церемонии закрытия.