Самарский театр драмы приглашает на экскурсии

Вчера, 2 октября, в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоялись первые театрализованные экскурсии «Игра в театр».
Зрители посещают театральные мастерские, где рождаются костюмы и декорации, заглядывают в костюмерные театра и гримерные актеров, спускаются на цокольный этаж, где могут увидеть легендарный поворотный круг-кольцо на катках от танка Т-34. Кульминацией экскурсии является фотосессия на исторической сцене театра драмы в подлинных костюмах из спектаклей.
Роли экскурсоводов исполняют актеры театра драмы Александр Бригаднов и Антон Черенков, которые делятся с участниками экскурсии театральными легендами и своими личными историями.
Экскурсии включены в репертуар самарского драматического театра и будут проходит регулярно.