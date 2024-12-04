Самарский театр драмы представит в декабре премьеру спектакля "Маленький принц"

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21 и 22 декабря Самарский академический театр драмы им. М. Горького на экспериментальной сцене представит премьеру – сказку для взрослых и детей «Маленький принц» (12+).

Странный народ эти взрослые… Погрязают в расчётах, власти, тщеславии, вредных привычках или просто утомительном напрасном труде, и считают, что это главное. Маленький принц, дитя с другой планеты, знает: зорко одно лишь сердце. У него есть искренняя любовь, крепкая дружба и ответственность за родную землю — по-настоящему самое важное в жизни. Новая постановка Яны Миносян по философской сказке Антуана де Сент-Экзюпери побуждает посмотреть на мир глазами ребёнка и сделать удивительные открытия в привычных вещах. «Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит».

Режиссёр – Яна Миносян, художник-постановщик – Денис Денисов, автор инсценировки – Яна Миносян, художник по свету – Игорь Тупикин, музыкальное оформление – Яна Миносян, Михаил Гришухин, хореограф – Яна Миносян.

Все билеты на декабрьские и январские показы новой постановки проданы.