Самарский оперный театр презентовал 95-й юбилейный сезон

2 сентября на площадке кинотеатра под открытым небом «Филин» на набережной Великой русской реки Волга под управлением художественного руководителя и главного дирижёра театра Евгения Хохлова была показана уникальная программа «Театральный ковчег» из фрагментов всех оперных и балетных премьер грядущего 95-го юбилейного сезона. В эксклюзивном концерте приняли участие артисты оперы и балета, хора и оркестра.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина: «Я уверена, что новый творческий сезон будет ярким и насыщенным интересными проектами, направленными на популяризацию оперного и балетного искусства. Это замечательная возможность для зрителей насладиться высоким искусством, встретиться с любимыми артистами и открыть для себя новые таланты».

По словам Евгения Хохлова сезон будет необычным, самобытным и, в некотором роде, уникальным, как и площадка, где прошла презентация этого сезона – кинотеатр под открытым небом «Филин» около одного из символов Самары - монумента «Ладья».

Юрий Бурлака, художественный руководитель балета, отметил, что каждый театральный сезон особенный и всегда появляется вопрос о том, как удивить публику. Новые работы должны заинтересовать и артистов, и зрителей.

Программа «Театрального ковчега» объединила все самые масштабные и значимые для театра события сезона:

– в прекрасной атмосфере пронеслась череда событий сезона: волшебные фрагменты хореографической драмы «Шехерезада» Николая Римского-Корсакова и танцевальной сказки «Жар-птица» Игоря Стравинского. Премьерой зрители смогут насладиться 12 и 13 сентября на сцене Шостакович Опера Балет;

– также были показаны фрагменты из спектаклей, которые театр представит на гастролях в Большом театре России на фестивале музыкальных театров «Видеть музыку», в Бангкоке на международном фестивале танца и музыки, и в Большом театре Беларуси на Минском международном Рождественском оперном форуме;

– во второй половине сезона нас ждет Международный фестиваль «Наследие. Опера», эксклюзивами которого станут исполнение триптиха Джакомо Пуччини (одноактные оперы «Сестра Анжелика», «Джанни Скикки», «Плащ») и концертное исполнение оперы Дмитрия Шостаковича «Нос»;

– ближе к концу сезона зрители увидят новую редакцию балета «Корсар» (Адальф Адан);

– закроется юбилейный сезон премьерой немецкой романтической оперы «Летучий Голландец» (Рихард Вагнер);

В память о Родионе Щедрине прозвучали «Частушки Варвары» из оперы «Не только любовь».

Пространство Малой сцены продолжит развиваться как экспериментальное, где в режиме творческой лаборатории состоится множество интересных проектов.

В концерте приняли участие:

«Частушки Варвары» из оперы Родиона Щедрина «Не только любовь» исполнила Анна Костенко;

Дуэт Зобеиды и Золотого раба из хореографической драмы «Шехеразада» (Николай Римский-Корсаков) исполнили Витория Мартини и Сергей Гаген;

Выход Жар-птицы и Дуэт Жар-птицы и Ивана Царевича из танцевальной сказки «Жар-птица» (Игорь Стравинский) исполнили Полина Чеховских и Николай Выломов;

Гран-па (адажио) из одноактного балета «Роман Бутона Розы» (Рикардо Дриго) исполнили заслуженная артистка РФ Ксения Овчинникова, Педро Сеара, Анастасия Голощапова, Софья Туманова, Светлин Стоянов, Энтони Остин, Илья Черкасов, Денис Мазанов;

Фрагмент «Осень» из одноактного балета «Времена года» (Александр Глазунов) исполнили заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова и Дмитрий Петров;

Арию Каварадосси из оперы «Флория Тоска» (Джакомо Пуччини) исполнил Иван Волков;

Арию Аиды из оперы «Аида» (Джузеппе Верди) исполнила Ольга Добрыдина;

Испанский танец из балета «Щелкунчик» (Петр Чайковский) исполнили Манаэ Банно и Энтони Остин;

В исполнении оркестра прозвучал «Обезьяний галоп» из оперы «Мастер и Маргарита» (Сергей Слонимский);

Арию Анжелики из оперы «Сестра Анжелика» (Джакомо Пуччини) исполнила Евгения Бумбу;

Арию Лауретты, дуэт Лауретты и Ринуччо из оперы «Джанни Скикки» (Джакомо Пуччини) исполнили Анастасия Лапа и Давид Погосян;

Антракт для ударных из оперы «Нос» (Дмитрий Шостакович) исполнили солисты оркестра;

Арию Ковалева из оперы «Нос» (Дмитрий Шостакович) исполнил Максим Сударев;

Адажио из новой редакции балета «Корсар» (Адальф Адан) исполнили Наталия Клейменова и Дмитрий Петров;

Дуэт Голландца и Даланда из оперы «Летучий Голландец» (Рихард Вагнер) исполнили Степан Волков и Ренат Латыпов;

Хор норвежских матросов из оперы «Летучий Голландец» (Рихард Вагнер) исполнил мужской хор театра (главный хормейстер Максим Пожидаев).

Фото: пресс-служба театра