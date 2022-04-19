Самарский фестиваль языков пройдет 23 апреля

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23 апреля Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева приглашает всех желающих на пятый Самарский фестиваль языков, который пройдет в онлайн-формате.

2022 год объявлен Президентом России В.В. Путиным годом культурного наследия народов России. Такое решение направлено на популяризацию народного искусства, сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ. Поэтому юбилейный фестиваль в качестве центральной выбрал тему «Языки народов России».

Программа фестиваля откроется двумя параллельными лекциями. Первую – «Об истоках русского литературного языка и письма» – прочитает профессор Самарского университета им. Королева, доктор филологических наук Л.Б. Карпенко, а вторую лекцию «Языки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России: историческое наследие и современное значение» – приглашенный лектор, доктор экономических наук Э.В. Пешина.

В рамках фестиваля состоятся финалы конкурсов звучащих эссе и чтецов произведений на английском языке «English poetry». Одновременно пройдет онлайн-викторина «Язык и культура российских немцев».

Традиционно большой интерес вызывают языковые мастер-классы: на них гости могут познакомиться с теми языками, о которых раньше не знали; узнать о языках, которые давно интересовали, и даже попробовать поговорить на них. В этом году внимание сосредоточено на языках народов России, известных и не очень: хакасском и марийском, цыганском и осетинском, аварском и чеченском. В качестве спикеров выступают специалисты из разных городов.

Завершающим мероприятием Самарского фестиваля языков станет круглый стол «Как выжить учителю-словеснику в условиях цифровизации?», в ходе которого будут рассмотрены следующие вопросы:

– онлайн-платформы, помогающие преподавателю в работе;

– цифровые ресурсы для создания качественных digital-уроков;

– методические возможности использования социальных сетей;

– развитие института наставничества и многое другое.

Своим опытом в современном образовательном процессе поделятся приглашенные спикеры:

Минец Диана Владимировна – кандидат филологических наук, призёр Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020», «Цифровой учитель года России – 2020»; амбассадор цифрового образования, главный редактор образовательного онлайн-издания «Faust».

Таумов Ирбулат Джуламанович – кандидат филологических наук, почётный работник общего образования РФ, заслуженный учитель Самарской области.

Полежаева Ольга Вячеславовна – преподаватель русского языка и литературы, победитель конкурса «Учитель года Самарской области – 2019».

Для участия в круглом столе и других мероприятиях Самарского фестиваля языков необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/Ye6nEDuc1bvN1PrP9

Более подробную информацию о Самарском фестивале языков можно найти в официальной группе фестивале на странице «ВКонтакте»: https://vk.com/samarafestival2017

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