Самарский драмтеатр откроет 175-й сезон комедией «Неаполитанские каникулы»

Местами усиление южного ветра порывы 15-18 м/с.
23 августа в регионе ожидается жара +30 +32 С
Главным событием праздника стало торжественное поднятие государственного флага на 12-метровый флагшток, установленный на кольце ул. Осетинской микрорайона Волгарь. 
Праздничные мероприятия прошли в Куйбышевском районе Самары
Спортивные снаряды здесь могут быть оснащены qr-кодами, при переходе по которым занимающиеся смогут получить полезную информацию и советы по технике выполнения упражнений.
Необычная спортплощадка появится на территории кинельской школы № 9 
Регулярное проведение Градсовета по пулу проектов - это ключевой механизм для отработки и внедрения лучших практик в масштабах всего города.
Градостроительный совет Самарской области одобрил реализацию трех проектов комплексного развития жилой застройки
В ходе рассмотрения проектов экспертная комиссия особое внимание уделяла качеству проработки архитектурных и планировочных концепций.
4 проекта региона стали победителями Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»
Вячеслав Федорищев поприветствовал менеджмент и игроков «Лады», подчеркнув значимость хоккейного клуба для Тольятти и всего региона.
Вячеслав Федорищев в Тольятти встретился с ХК «Лада»
Если данные вносятся вовремя, то точнее расчёты не только по индивидуальным начислениям, но и по общедомовым расходам.
До 25 августа «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Самарский драмтеатр откроет 175-й сезон комедией «Неаполитанские каникулы»

22 августа 2025 12:48
Искромётную комедию классика итальянской драматургии Эдуардо Скарпетты ставит на сцене Самарской драмы режиссёр Паоло Эмилио Ланди.

12, 13, 14 сентября Самарский академический театр драмы им. М. Горького представит премьеру спектакля «Неаполитанские каникулы» (16+). Этой постановкой театр откроет 175-й юбилейный сезон на большой сцене.

Искромётную комедию классика итальянской драматургии Эдуардо Скарпетты ставит на сцене Самарской драмы режиссёр Паоло Эмилио Ланди. Самарская публика знает его как постановщика любимого хита «Ladies' Night». Также маэстро ставил на самарской сцене «Венецианские близнецы», «Танцевальный марафон», «Пули над Бродвеем», «Человек и джентльмен».
Написанная столетие назад, комедия Скарпетты актуальна до сих пор и пользуется большой популярностью в России. Несмотря на то, что действие происходит в Италии, юмор будет близок и понятен каждому зрителю.

Молодой Чичилло беззаботно прожигает жизнь в Неаполе, вводя в заблуждение богатого провинциального родственника. Феличе Шошамокка уверен, что на высылаемые им деньги племянник получил диплом психиатра и открыл в городе лечебницу для душевнобольных. Однажды Феличе сообщает, что едет с семейством в Неаполь навестить Чичилло и уговорить «опытного врача» переехать работать на родину, где строится психиатрическая клиника. Племянник в панике. Во всём признаться дядюшке? Ни за что! Легче найти какой-нибудь дом и полтора десятка сумасшедших. Да и что такое безумие? Когда любой человек во власти идеи, чем-то или кем-то увлечён, разве похож он на адекватного?..


Фото предоставлено пресс-службой Самарского академического театра драмы им. М. Горького

Теги: Самара

