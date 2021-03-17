самарские театры распахнут свои двери для юных журналистов

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19 марта 2021 года в рамках празднования Всемирного дня театра состоится театральный пресс-тур для юных журналистов губернии, организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области.

Юные представители средств массовой информации и начинающие блогеры посетят Самарский академический театр оперы и балета, театр юного зрителя «СамАрт» и обновленный Самарский театр кукол.

Юнкоров областного молодёжного пресс-центра ждут встречи с гримёрами и костюмерами, кукловодами и суфлёрами, художниками, светооператорами, режиссёрами, антрепренёрами, дирижёрами и композиторами, бутафорами и другими работниками храма искусств – театра.

Самарский академический театр оперы и балета – первая локация пресс-тура. В рамках экскурсии юнкоры посетят «закулисье» театра, узнают, где живут декорации и как изготавливают театральные задники, выйдут на сцену и почувствуют себя настоящими артистами, услышат были и легенды самарского театра, а также узнают историю рождения одного из крупнейших российских музыкальных театров, о выдающихся российских музыкантах, которые стояли у его истоков. Кроме того, ребята познакомятся с историей театра в годы войны, когда на его сцене осуществлялись постановки Большого театра СССР. Примечательно, что встреча с театром состоится после возвращения его труппы с престижного фестиваля «Золотая маска», где на сцене Большого театра ею была представлена балет-поэма «Бахчисарайский фонтан». Самарский театр оперы и балета был единственным представителем регионов в престижнейшей номинации среди самых известных культурных учреждений страны – музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (г.Москва), Большого театра (г.Москва), Мариинского театра (г.Санкт-Петербург).

Следующей локацией театрального пресс-тура станет Самарский театр юного зрителя «СамАрт». Театр приобрел российскую и международную известность, участвуя в многочисленных всероссийских и международных театральных фестивалях. Он служит площадкой для таких масштабных проектов, как всероссийский Фестиваль театров для детей «Золотая репка» и Лаборатория «Молодая режиссура. Спектакль для маленьких». В ходе экскурсии по «закулисью» театра юные корреспонденты посетят актёрскую гримерку, познакомятся с работой осветителей, станут зрителями захватывающего процесса установки декораций к спектаклю «Ревизор». Сюрприз для юных акул пера готовят и профессионалы своего дела – мастера-бутафоры театра!

Финальной локацией станет Самарский театр кукол. Юнкоров встретят герои одной из наиболее популярной и любимой сказки культового диснеевского мультфильма и проведут по помещениям обновленного особняка, в который буквально на днях переехал театр кукол. Он был построен в далеком 1900 году по проекту техника-строителя Михаила Квятковского в стиле модерн. Во время экскурсии по театру молодые журналисты узнают, какой комитет располагался в этом здании, с кем в период с 1930-х по 1970-е годы Самарский театр кукол делил площадку и куда переехал в 1974-м году. Юнкоры посетят сценические площадки: большой и камерный зрительные залы, шикарные мастерские, увидят новейшее оборудование и процесс звукозаписи для спектаклей, сделают памятные фото в ярких фотозонах, расположенных в фойе театра.