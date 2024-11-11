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Самарская филармония: встречаем ансамбль «Мелодия» Георгия Гараняна

11 ноября 2024 21:25
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Знаменитый оркестр продолжает традиции легендарной «Мелодии» 70-х.

12 ноября на сцене Самарской филармонии встречаем ансамбль «Мелодия» Георгия Гараняна под управлением Овагема Султаняна. (12+)

Любимая музыка в блистательных аранжировках легенды российского джаза Георгия Гараняна, мастерство солистов-виртуозов, узнаваемое звучание – вот составляющие вечера, который подарит Ансамбль «Мелодия» Георгия Гараняна. Знаменитый оркестр продолжает традиции легендарной «Мелодии» 70-х, пластинки которой продавались миллионными тиражами и играет советскую и иностранную музыку в джазовой обработке. Гости услышат солистов-виртуозов: Овагема Султаняна, Юрия Ковешникова, Матвея Войнаровского. Все они - победители джазовых конкурсов. В год 90-летия основателя оркестра – Георгия Гараняна «Мелодия» играет знаковые шедевры отечественного и зарубежного репертуара.

В год 90-летия Георгия Гараняна оркестр, которым руководит ведущий альт-саксофонист России Овагем Султанян, включил в репертуар раритетные пьесы Георгия Гараняна, сочиненные в 60-х, и в содружестве с камерным оркестром «Виртуозы Москвы» (художественный руководитель Владимир Спиваков) записал виниловую пластинку «Известный Неизвестный Гаранян».

Билеты доступны по Пушкинской карте.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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