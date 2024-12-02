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Самарская постановка оперы «Мастер и Маргарита» стала лауреатом оперной премии «Онегин»

2 декабря 2024 18:49
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Самарская постановка оперы «Мастер и Маргарита» стала лауреатом оперной премии «Онегин»

30 ноября на исторической сцене Мариинского театра были торжественно объявлены итоги IX Национальной оперной  премии «Онегин». 

Торжественную церемонию вручения премии открыло обращение министра культуры России Ольги Любимовой: «За годы своей истории премия стала важным событием в культурной жизни нашей страны, - сказала она, - она демонстрирует высокий уровень исполнителей и творческий потенциал театров, а также преемственность традиций, передающихся от признанных режиссеров и певцов к начинающим артистам. Широкая география участников подчеркивает значимость награды. Каждый театр представляет своей уникальное видение классический и современных произведений».

Национальная оперная премия «Онегин» задумана ради амбициозных целей — популяризации российского оперного искусства, определения ориентиров развития современного российского оперного театра, а также для выявления наиболее интересных коллективов и исполнителей отечественной оперы.

Конкурсная программа проходила по следующим номинациям: «Дебют. Мужчины»,  «Дебют. Женщины», «Мастер сцены», «Примадонна», «Гость», «Роль второго плана», «Состав», «Событие. Традиции», «Событие Прорыв», «Событие. Дети».

Лауреатом премии в номинации «Событие. Традиции» стала постановка оперы С.Слонимского «Мастер и Маргарита» Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

Диплом и статуэтку из рук генерального директора премии Игоря Тарасова получила исполнительница партии Маргариты Анастасия Лапа.

«Поздравляю коллектив театра с наградой! Эта победа – результат общего труда. Я признателен всем, кто поддержал меня и поверил в идею этой постановки, кто не побоялся взяться за сложнейший материал. Слова отдельной благодарности постановщикам спектакля – мастерам высочайшего уровня – режиссеру Юрию Исааковичу Александрову, художнику Сергею Новикову, художнику по свету Ирине Вторниковой, хормейстеру Максиму Пожидаеву, балетмейстеру Надежде Калининой», – поделился эмоциями художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет, музыкальный руководитель и дирижер-постановщик оперы «Мастер и Маргарита» Евгений Хохлов.

Напомним, что через месяц после премьеры в Самаре в октябре прошлого года спектакль «Мастер и Маргарита» был показан на Новой сцене Мариинского театра в рамках Международного Санкт-Петербургского культурного форума, что стало одним из центральных событий форума. Позднее Валерий Гергиев поддержал инициативу художественного руководителя театра Евгения Хохлова исполнить оперу на Исторической сцене Большого театра России на Всероссийском фестивале музыкальных театров «Видеть музыку». Самарский театр оказался единственным за всю историю фестиваля, выступившим на Исторической сцене.

Фото: Александр Крылов

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