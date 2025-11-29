С 8 по 14 декабря Самарская областная детская библиотека проведет Областной форум «Флагман чтения» для всех, кто интересуется детской книгой, в рамках областного проекта «Регион читающего детства». Форум объединит церемонии подведения итогов областных конкурсов и проектов по продвижению детского чтения: «Экочудо – 2025», «Детство без опасности», «Жест на успех» (конкурс «Книга – мир без границ») , «175 миниатюрных книг о Самарском крае», «Любимые страницы», а также родительское собрание, семейный праздник и встречу с самарским детским писателем Викторией Ледерман.

Кроме того, в рамках Форума пройдет обязательная профессиональная программа для специалистов детских библиотек Самарской области.

10 декабря в 11.00 в рамках профессиональной программы состоится дискуссионная площадка по вопросам развития и поддержки детского чтения в Самарской области. В программе пройдет пленарная сессия по вопросам развития и поддержки детского чтения в Самарской области. Спикерами выступят приглашенные детские писатели (г. Москва, г. Саратов, г. Самара), психолог, сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» (к.ф.н.), победители областного проекта «Регион читающего детства» 2024 года и другие спикеры.

В финале дискуссионной площадки состоится церемония награждения муниципальных детских библиотек лидеров детского чтения по итогам активного участия в сетевых акциях и мероприятиях областного проекта «Регион читающего детства» в 2025 году. Победителю будет вручена памятная статуэтка и присвоено звание Флагмана чтения Самарской области. В учреждении-победителе в рамках Недели детской книги 2026 Самарской областной детской библиотекой также будет организована творческая встреча с приглашенным известным детским писателем.