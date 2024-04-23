Самарская областная библиотека приглашает на лекции с российским географом Владимиром Каганским

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24 апреля в 18:30 и 27 апреля в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) пройдут лекции о культурной географии с участием специально приглашённого московского гостя – старшего научного сотрудника Института географии РАН, кандидата географических наук, «философа российских пространств» Владимира Леопольдовича Каганского.

24 апреля в 18:30. Лекция «Смысл культурного ландшафта» (многофункциональный зал, 2 этаж). Цикл «Интеллектуальная среда».

Наша жизненная среда – это нечто большее, чем конгломерат отдельных объектов. Наши передвижения по этой «поверхности» – не случайные блуждания от одной точки к другой в безразличном пространстве. Но как нам подобрать понятие тому, благодаря чему мы могли бы в естественной цельности осязать рельеф, погоду, сезоны года, обнаруживать неожиданные контрасты и приятную уютность обжитых мест с их странными пейзажами и унылыми новостройками? На это вопрос даст ответ Владимир Каганский.

27 апреля в 14:00. Лекция «Чтение культуры по ландшафту» (галерея «Новое пространство», 1 этаж). Цикл «Понятная наука».

На второй встрече поговорим о земном ландшафте, который можно понимать не просто как территориальный комплекс, а ещё и как обитаемое и символически освоенное пространство, представляющее собой единство природных и антропогенных объектов со своими функциями и смыслами. Можно ли «читать» ландшафт так же, как текст? Разберёмся вместе с лектором!

Обо всех новых культурных и просветительских мероприятиях СОУНБ можно будет узнать в социальных сетях учреждения (VK [https://vk.com/sounb63], Telegram [https://t.me/obl_bibl]). Подписывайтесь и следите за обновлениями!

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

Вход свободный!

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