Самарская областная библиотека для слепых - номинант Пушкинской премии!

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Фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Слова, звучащие в веках» вошел в тройку лучших в номинации «Литературный проект».



Миссия Пушкинской премии - награждать, поощрять и всячески вдохновлять, эффективные практики по популяризации русского языка во всем мире. Статуэтка Пушкинской премии является высшей наградой в сфере популяризации русского языка.

Пушкинская премия объединяет издательства, литературные премии, литературные кружки и салоны, волонтерские центры, библиотеки, воспитывающие нравственность у подростков и стоящие на защите русского языка и цивилизационных ценностей нашей страны.



- Это признание является важной вехой в нашей деятельности и показывает, как литературное творчество может объединять и вдохновлять, - поделилась Валентина Тюгашова, директор Самарской областной библиотеки для слепых.



Победителя объявят на торжественной церемонии вручения Пушкинской премии 19 ноября в легендарном Большом театре России.